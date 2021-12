Foto: Shutterstock

1885.gada recepte – slavenie Kēnigsbergas klopši Ieteikt







“Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”.

1885. gadā Kēnigsbergas meiteņu ģimnāzijas mājturības grāmatā bija publicēta klopšu recepte, pēc kuras vēl šodien gatavo tefteļiem līdzīgas gaļas bumbas ar maigo mērci. Zīdainā mērce no saldā krējuma un sviesta kombinācijas ar citrona sulu vai sauso baltvīnu un pikantajiem kaperiem lieliski papildina klopšus un to salikumu dara neaizmirstamu.

Kēnigsbergas klopši

Sastāvdaļas

Klopšiem:

• 600 g teļa gaļas (to var aizvietot ar liellopu gaļu)

• 250 g cūkgaļas

• 2 olas

• 2 sīpoli

• 1 burkāns

• 4 krustnagliņas

• 2 lauru lapas

• sāls, svaigi malti melnie pipari – pēc garšas

• 3 šķēles baltmaizes

• Piens maizes mērcēšanai

Mērcei:

• 250 ml 35% saldā krējuma

• 1/2 citrona sulas vai pusglāze sausā baltvīna

• 1/2 glāzes ūdens

• 2 ēdamkarotes sviesta

• 2 ēdamkarotes kviešu miltu

• 4 ēdamkarotes marinētu kaperu

• Sāls, svaigi malti melnie pipari – pēc garšas

Gatavošana:

1. Sīpolus un burkānu notīra.

2. Buljona vārīšanai vienu sīpolu un burkānu sagriež palielos gabalos, liek katliņā, pārlej ar ūdeni, pievieno krustnagliņas, lauru lapas un vāra 40 minūtes. Tad buljonu nokāš caur sietu un lej atpakaļ katlā.

3. Maizes šķēlēm nogriež garoziņas. Maizi liek bļodā, pārlej ar pienu, lai šķēles būtu pilnībā pārklātas. Abu veidu gaļas un otru sīpolu samaļ gaļas maļamajā mašīnā. Maltajai gaļai pievieno olas, pienā izmērcēto baltmaizi, kam nospiests liekais šķidrums, sāli un piparus. Masu kārtīgi izmīca, līdz tā ir viemērīga un vijīga.

4. Uzkarsē buljonu. Ar aukstā ūdenī samitrinātām rokām veido no masas aptuveni mandarīna lieluma bumbiņas un pa vienai liek verdošajā buljonā. Nogriež nelielu liesmu, uzliek katliņam vāku un vāra klopšus 15 minūtes.

5. Mērcei nelielā katliņā ielej ūdeni, kam pievieno citrona sulu un uzkarsē, līdz šķidrums sāk vārīties. Citrona sulas vietā var izmantot sauso baltvīnu, kas piešķir mērcei īpaši piesātinātu garšu.

6. Atmēra pusotru glāzi buljona, kurā vārās klopši. Pannā izkausē sviestu, pievieno miltus un maisot apcep, līdz milti ir zeltaini. Tad pakāpeniski pievieno buljonu, strauji maisot ar putojamo slotiņu, lai mērcē neveidotos kunkuļi. Pievieno un iemaisa karsto citronūdeni, tad saldo krējumu. Nogriež liesmu līdz minimumam un maisa, līdz mērce sāk sabiezēt. Pievieno un iemaisa kaperus, sāli un piparus, nogriež uguni.

7. Gaļas bumbiņas ar putu karoti izņem no buljona. Klopšus var likt uz šķīvja un pārliet ar mērci vai ielikt mērcē, pārliet ar to klopšus no augšpuses un pāris minūtes pakarsēt.