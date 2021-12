Foto: Shutterstock

Izcili garšīgas vistas gaļas kotletes: kā pagatavot?







Kotletes ir viens no iecienītākajiem un, šķiet, viens no visbiežāk gatavotajiem ēdieniem teju vai katrā ģimenē. Garšo gan pieaugušajiem, gan bērniem, pie tam – der arī viesībās! Kas gan tās bez viesībām bez garšīgām kotletēm? Taču kā pagatavot nu ļoti garšīgas kotletes?

Šajā receptē ir tikai viens “triks”: viena sastāvdaļa, kas kotletes padara patiešām lieliskas! Vienkārši un ļoti, ļoti garšīgi!

Sastāvdaļas:

• Malta vistas gaļa – 0,5 kg

• Vistas olas – 2 gab.

• Majonēze – 2 ēdamkarotes

• Kviešu milti – 2 ēdamkarotes

• Sīpols – 1 vidējs gab.

• Sāls, pipari – pēc garšas

• Eļļa – cepšanai

Pagatavošana:

1. Dziļā traukā maltajai gaļai pievieno miltus, olas, majonēzi un visu kārtīgi samaisa.

2. Notīra sīpolu un sarīvē uz rīves, pievieno masā, pieber sāli un piparus – visu kārtīgi sajauc ar rokām.

3. Uzkarsē pannā eļļu. Samitrina rokas ūdenī un veido no masas bumbiņas – liek uz sakarsētas pannas. Sākumā cep uz straujas uguns no abām pusēm, pēc tam uguni samazina un ļauj apbrūnināties no abām pusēm.

Pasniedz ar salātiem un piedevām. Labu apetīti!