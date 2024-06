Foto – Shutterstock

3 stratēģijas, kā introvertiem un kautrīgiem cilvēkiem pateikt “nē” Ieteikt 6







Ja tuvinieks lūdz palīdzību, vienmēr ir grūti atteikt. Divkārt grūti, ja pēc dabas esi introverts vai kautrīgs. Koučs, oratora mākslas pasniedzējs Prestons Ni stāsta, kā pateikt “nē” un nevienu neaizvainot.

Reklāma Reklāma

Daudzi mēģina izvairīties no vārda “nē”. Jau bērnībā mums iedvesa, ka nevajadzētu runāt pretī un iebilst vecākiem, radiem, skolotājiem un priekšniekiem. Daudzas kultūras, sociālās un korporatīvās tradīcijas liek mums nevis strīdēties, bet piekrist un izdabāt. Mūs ierobežo bailes no noraidījuma, vēlme izvairīties no konfliktiem un bailes aizvainot sarunu biedra jūtas.

Kautrīgs cilvēks ne vienmēr ir introverts, un introverts ne vienmēr ir kautrīgs, taču bailes no vārda “nē” īpaši nomāc – viņiem nepatīk, ja uz viņiem izdara spiedienu, un viņi apjūk, ja spiesti reaģēt ātri. Viņiem vispirms viss rūpīgi jāpārdomā, tāpēc dažreiz viņi apklust, nevis atbild uz jautājumu.

Sarunu biedri bieži kļūdaini interpretē klusēšanu un uztver to kā piekrišanu, sava viedokļa trūkuma, pašpārliecinātības trūkumu vai noslēgtību.

Daži padomi, kas palīdzēs pārdomāt atbildi, pieņemt lēmumu un noformulēt atbildi tā, lai jūsu starpā nerastos pārpratumi.