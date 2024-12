Foto: Shutterstock

Gada nogale ir laiks, kad domās apkopot aizejošā gada notikumus un uzstādīt jaunus mērķus. Ja to nedarām, tad iemesls nav slinkums vai laika trūkums, bet gan tas, ka ir grūti būt godīgam pašam pret sevi. Turklāt vārdi “gada rezultāti” izklausās mazliet draudīgi, it kā pieprasītu no mums visas pasaules sasniegumus. Taču ir vērts to paveikt, lai labāk saprastu sevi un dzīvotu mierīgāk.

Lai atvieglotu uzdevumu, piedāvājam atbildēt uz vienkāršiem (bet patiesībā – nopietniem) jautājumiem. Jautājumi palīdzēs arī saprast, kāds bija gads, kas notika, ko tas mainīja dzīvē, un ko no tā gribēsies turpināt nākamajā gadā vai atcerēties vēl pēc daudziem gadiem. Noteikti pierakstiet atbildes, bet pēc gada ielūkojieties tajās, lai uzzinātu, kas mainījies, ko domājāt pirms gada un ko tagad utt.

1. Šis gads bija (brīnišķīgs, briesmīgs, neaizmirstams vai cits raksturojošs vārds, ko tu izvēlētos), jo…

2. Ja šo gadu vajadzētu raksturot ar vienu teikumu vai izvēlēties tam moto, tas būtu…

3. Ar ko šis gads bija labāks par iepriekšējo un ar ko – sliktāks? Kādus pārsteigumus man tas sagādāja?

4. Kādā krāsā bija šis gads?

5. Vislabākais šī gada mirklis bija… un par ko esmu pateicīgs šim gadam?

6. Kuru no šī gada notikumiem, dienām es visvairāk gaidīju un kuru ilgi atcerēšos?

7. Kādu iekšējo problēmu es veiksmīgi atrisināju?

8. Kas šogad mani īpaši iedvesmoja, ietekmēja?

9. Vai bija kāda iepazīšanās, saruna, vērtīgs padoms, kas manā prātā visu apgrieza kājām gaisā vai citādi nozīmīgi ietekmēja?

10. Kādu jaunu lietu es uzsāku, ko piedzīvoju (nogaršoju u.tml.) pirmo reizi dzīvē?

11. Ja par manu gadu uzņemtu filmu, kāds būtu tās žanrs?

12. Pie kā man bija jāpieliek vislielākās pūles, kas neritēja kā plānots un kāds bija visgrūtākais lēmums?

13. Ko es uzskatu par savu galveno sasniegumu un ar ko lepojos, bet ko – nožēloju?

14. Gada svarīgākais jaunums?

15. Paši svarīgākie cilvēki manā dzīvē?

16. Mani visnejēdzīgākie vai visdārgākie gada pirkumi?

17. Laikam nevajadzēja eksperimentēt/nodarboties ar…

18. Kāds bija gada riskantākais solis?

19. Ko es apskāvu naktīs un kuru vārdu izrunāju visbiežāk?

20. Kur biju aizceļojis, kāda bija labākā vieta, kur pabiju?

21. Kura kāzās es ballējos un kāda bija mana dzimšanas diena?

22. Cik jaunu draugu ieguvu šajā gadā?

23. Kuram es šajā gadā palīdzēju vai kura palīdzību neaizmirsīšu?

24. Kāda bija mana vidējā alga šogad?

25. Kādu filmu, grāmatu, izstādi, izrādi, dziesmu no šī gada es vēl ilgi atcerēšos?

26. Vai man vajadzētu kādam atvainoties vēl pirms sācies jaunais gads vai es gaidu kāda atvainošanos?

27. Ja varētu atgriezties aizejošā gada pirmajā dienā un dot sev vienu padomu, kāds tas būtu?

28. Kā es sevi pārsteidzu šajā gadā?

29. Kādas lietas vai sapņus atlieku uz jauno gadu, ja neizpildīju visu, kas bija ieplānots?

30. Ko es visvairāk gribētu sasniegt, piedzīvot jaunajā gadā?

