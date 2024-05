Foto: Unsplash

6 apģērbu kombinācijas, kas nekad neiziet no modes Ieteikt 8







Nekas nav tik kaprīzs kā mode – ja nu vienīgi pašas jaunāko modes kliedzienu valkātājas. Mode mainās straujāk, nekā spējam to izbaudīt, ja vēlamies atlicināt laiku un līdzekļus arī kam citam. Taču daži apģērbi un to kombinēšanas iespējas no modes neiziet jau gadu desmitiem. Eiropas tiešsaistes modes veikals “About You” atgādina par apģērbiem, kas stāv pāri modes kaprīzēm un vienmēr ļaus izskatīties mūsdienīgi un eleganti.

Reklāma Reklāma

Mazā, melnā kleitiņa

Publicitātes foto



Lai gan mazā, melnā kleitiņa vairāk saistās ar svinīgiem pasākumiem, šis ir apģērbs patiešām visiem dzīves gadījumiem. Dienā komplektā ar atturīgu žaketi vai jaku un klasiskiem apaviem mazajā, melnajā kleitiņā var doties uz darba sapulcēm, bet vakarā, izvēloties neparastas kurpes, drosmīgus aksesuārus un uzkrāsojot košas lūpas, pārvērsties par krāšņu ziedu ikvienā ballītē, kultūras notikumā vai svinīgā pasākumā. Ideāla melnā kleitiņa ir vienkāršas formas, lielākoties pieguļoša, bez īpašiem rotājumiem, garumā līdz celim vai mazliet īsāka – individualitāti koptēlam piešķirs aksesuāri, soma un apavi. Protams, ja jūsu sirds kūst, redzot mežģīnes un tillu, droši varat izvēlēties arī meitenīga, romantiska stila kleitiņu, taču jārēķinās, ka to būs grūtāk kombinēt un rūpīgāk jāpārdomā aksesuāru izvēle, jo – kas par daudz, tas par daudz.

Klasiski džinsi

Publicitātes foto



Vēl viens apģērba gabals, kam jābūt katras sievietes garderobē, ir džinsi. Plašais siluetu un vidukļa augstuma variantu klāsts ļaus izvēlēties vispiemērotākos katrai figūrai. Velciet kopā ar iemīļoto T-kreklu un kurpēm bez papēžiem, lai dotos uz tikšanos ar draugiem. Ar mirdzošu topiņu un augstpapēžu kurpēm džinsi iederēsies teju ikvienā ballītē. Bet kombinācijā ar kedām un ērtu jaku tie būs neaizstājami braucienā uz laukiem vai nelielā pārgājienā. Pēc ekspertu domām, elegantākā izvēle ir klasiski, tumšzili džinsi bez balinājuma un plēsumiem, taču daudzas sievietes labprātāk izvēlas melnus vai gaišzilus džinsus. Iespējams, krāsas izvēli noteiks arī citi jūsu skapī atrodamie apģērbi. Galvenais, lai džinsi būtu ērti un tieši jūsu izmērā.

Balta kreklblūze

Publicitātes foto



Vēl viens apģērbs gan ikdienai, gan svinīgiem brīžiem, kas lieliski sader ar biksēm, džinsiem, svārkiem un žaketēm. Reti kura kombinācija spēj “turēt līdzi” baltai kreklblūzei un melnām biksēm, kas rada pārliecinātu, nepiespiestu un pievilcīgu iespaidu. Tiesa, kreklam ir jāatbilst valkātājas izmēram: nebūs sevišķi eleganti, ja uz krūtīm tas starp pogcaurumiem vērsies vaļā. Ja negribas vilkt pilnīgi baltu kreklu, droši var izvēlēties arī kādu neitrālu rakstu – punktiņus, svītriņas, gaišu apdruku, tomēr nekas neatstāj tik tīru, svaigu un elegantu iespaidu kā spodri balts apģērbs. Te gan jāņem vērā auduma kvalitāte. Ja gribat baltajā kreklā labi izskatīties ilgāku laiku, ir vērts ieguldīt dārgākā pirkumā.

Zīmuļsvārki

Publicitātes foto



Taisni, šauri, ar augstu jostasvietu, garumā nedaudz zem ceļa – šis ir neparasts apģērba gabals, kas, pateicoties pārdomātajām proporcijām, lieliski izskatās faktiski uz jebkuras figūras. Kombinējiet ar baltām vai košām blūzēm, lietišķām žaketēm, grezniem topiņiem un omulīgiem džemperiem un izskatieties lieliski jebkurā situācijā, gan formālos, gan neformālos apstākļos. Zīmuļsvārku burvīgās īpašības vēl vairāk izcels augstpapēžu apavi.

Trencis

Publicitātes foto



Līdzīgi kā zīmuļsvārki, arī trencis lieliski piestāv jebkurai figūrai. To var valkāt gan ar svārkiem, gan biksēm un kleitām. Klasisks trencis apvienojumā ar vidēja garuma kleitu un elegantiem zābakiem būs nepārspējams pilsētas stils, bet ar biksēm, džemperi un sportiska stila apaviem – lieliska izvēle brīvā laika pavadīšanai. Tā kā trencis nav kaprīze, ko iegādājamies uz vienu sezonu, labāk izvēlēties neitrālu krāsu, lai to varētu kombinēt ar jebkuru apģērba gabalu jūsu garderobē.

Klasiskas laiviņas

Publicitātes foto



Melnas, klasiskas ādas laiviņas ar smailu purngalu piestāvēs jebkurai sezonai un noderēs visdažādākajām dzīves situācijām. Ja izvēlaties neuzkrītošu eleganci, dodiet priekšroku gludas ādas laiviņām, zamšu un lakādu vai spīdīgus audumus atstājot īpašiem gadījumiem. Izvēloties košas krāsas laiviņas, tās varēs kombinēt ar neitrālu krāsu vai vienkrāsainiem apģērbiem, padarot koptēlu interesantāku un dzīvīgāku. Savukārt bēšas krāsas laiviņas izskatīsies eleganti ar gaisīgiem, sievišķīgiem tērpiem.