Gongs, Tibetas skanošās bļodas un citi instrumenti rada vibrācijas, kas dziedina un pozitīvi ietekmē visos līmeņos. Foto: Jānis Vecbrālis

Gongi – kosmiskās skaņas vibrācija. Kā tas ietekmē cilvēku? Ieteikt







Autors: Jana Reķe, “Spīgana”, AS “Latvijas Mediji”

Katram no mums ir savas asociācijas par mistisko instrumentu – gongu, bet nevienu, kurš kaut reizi to dzirdējis, gongs nav atstājis vienaldzīgu. Pēdējo 10 vai pat vairāk gadu laikā Latvijā ļoti plašu popularitāti ir iemantojuši dažādi gongu pasākumi, sākot no meditācijām, gongu peldēm un dažādām praksēm, beidzot ar skaņu terapijām. Šajā rakstā iepazīstināšu ar gongu meistariem un viņu stāstiem par gongiem, mēģinot nedaudz ielūkoties, saprast, ieinteresēt un varbūt arī sagatavot nākamo gongu klausītāju.

Tehniski gongs ir liels, no speciāla metāla sakausējuma izkalts šķīvis, kuram ir divi caurumi, aiz kuriem to pakarināt. Īpašā gonga skaņa rodas, ar gonga vālīti dauzot pa šo šķīvi, gluži kā sievišķais sākums (gongs) un vīrišķais (vālīte), kas rada ko jaunu – pirmskaņu. Gonga skaņa ir dobja, dziļi vibrējoša. Tā veido savstarpēji pārklājošu skaņu, atskaņu un atbalsojuma kopumu, kurā pazūd sajūta par jebko līdzīgu vai atpazīstamu šeit, uz Zemes. Vienīgais, ar ko šī skaņa asociējas, ir kosmoss – ar kaut ko daudz lielāku, augstāku, visaptverošāku un nozīmīgāku, nekā katrs atsevišķi mēs esam. Var teikt – kosmiskā vibrācija.

Savienoties ar dievišķo

Gonga skaņa ir Visuma skaņa. Tas tiek skaidrots kā: G – ģenerējošais spēks (no angļu val. – generating force) un ONG – radošais, organizējošais spēks jeb radīšanas skaņa (no angļu val. creating organizing force), tā skaidro skolotājs Harijiwan*.

Gongs ir ļoti arhaisks instruments. Tikpat arhaisks kā bungas, stāsta gongu meistare Ida Iveta Platace. Instruments, kas rada vibrāciju un skaņu, kas mūs ievada viegli izmainītā apziņas stāvoklī.

Mūsdienīgā mūzika nosacīti ir aizgājusi tādā ritmu un skaņu precīzā radīšanas procesā, ka šķiet mākslīga. Savukārt tādu dabisku skaņu klātbūtne kā mežs un jūra dod atslābinājumu, un mēs piedzīvojam ļoti skaistus mirkļus. Ar senajiem instrumentiem (flautu, arfu, gongu, liru u. c.) nav iespēja iegūt tik precīzas notis un harmonijas. Tas rada savdabīgu arhaisku un dabisku noskaņu, kas mūs aizved pie kaut kā ļoti sena un dziļa, pie savas būtības saknēm. Daudzi cilvēki, izdzirdot gongu, dalās, ka viņi šo skaņu reāli pazīst. Viņos atsaucas kaut kas ļoti pazīstams. Tāpat kā bungu skaņas ir ļoti pazīstamas, jo viņas sasaucas ar bērniņam puncī dzirdamiem mātes sirdspukstiem.

Teju visās tradīcijās tiek teikts, ka sākumā bija skaņa, vārds vai vibrācija. Ir zināms, ka arī gaisma un skaņa ir viļņveida kustība. Viss Visums vibrē. Cilvēks šīs augstās kosmiskās skaņu vibrācijas nespēj uztvert, bet tieši gongs iedod šo sajūtu, pieskārienu, kā skan šī kosmiskā simfonija, sfēru mūzika. Ne velti tiek teikts, ka gongs kaut kādā mērā atskaņo pirmskaņu AUM. Ida dalās: “Man gongu skaņa ir pārpasaulīga, ne no šīs zemes. Ārpus realitātes esošā Visuma skaņa. Caur šo skaņu mēs kaut kādā brīdī atceramies arī iepriekšējo dzīvju pieredzes.”

Buda meditācijām esot izmantojis gongu. Kad viņš devies klejojumos, viņam vienmēr uz pleciem esot bijis uzkārts gongs. Ar šā gonga skaņu viņš viegli jebkurā vietā esot spējis sākt meditāciju. Savulaik viņš esot teicis, ka atkal atnāks un viņa vārds būs Maitreija. Savukārt gongu dižskolotājs Dons Konro ir teicis, ka Maitreija jau ir atnācis: “Mēs visi gongu meistari arī esam Maitreijas, jo praktizējam un dodam cilvēkiem iekšējo miera stāvokli.”

Pirmsākumi

Gongi ir ļoti seni instrumenti. Arheologi atklājuši gongus, kuru iespējamais vecums ir vismaz 4000 gadu. Par gongu dzimteni tiek uzskatīta Mezopotāmija.

Gongs vienmēr ticis izmantots kā rituāla instruments. Līdzīgi kā baznīcu zvanus to izmantoja, lai ieskandinātu telpu, iesāktu vai pabeigtu rituālu, savienotos skaņu telpā. Vēsturiskas dokumentācijas ir pieejamas maz, palikuši tikai mīti. Šodien senākās gongu tradīcijas ir Vjetnamā un Taivānā.

Ķīnā, Taizemē un Vjetnamā izmantotie gongi ir vairāk zvanveidīgi. Šie tradicionālie gongi ir pilnīgi citas struktūras, daudz biezāki (arī skaņa ir līdzīgāka zvanu skaņai) nekā tie, ko lielākoties izmanto Eiropā.

Gongus dažādās reliģijās un tradīcijās ļoti plaši izmantoja arī Indijā, Ķīnā, Dienvidaustrumāzijā. Primāri kā kulta instrumentu visos nozīmīgākajos cilvēka dzīves notikumos – bērna piedzimšana, nāve, karš u. tml. Inese stāsta, ka kaujas laukā gongu skaņas izmantoja, lai karavīriem noņemtu nāves bailes. Nav noslēpums, ka skaņu un vibrāciju senatnē izmantoja arī gravitācijas pārvarēšanai. Ir dokumentāli pieraksti no pagājušā gadsimta 30. gadiem, ka Tibetā pieredzēta tempļa celšana kalna galā, izmantojot skaņu vibrāciju, ar kuras palīdzību uz klints tika celti akmeņi**.

Gongu skolotāji un new age

Gongi pasaulei kļuva pieejami nepastarpināti caur kundalīni jogu, kuras viena no sastāvdaļām ir gongu meditācija. Gongu dižmeistars Dons Konro bija kundalīni jogas guru Jogi Badžana*** skolnieks un sekotājs. Tiek stāstīts, ka Jogi Badžans savam skolniekam Donam esot teicis – tu no manis vari iet prom tikai tad, kad uztaisīsi 1000 gongu peldes.

Dons Konro esot bijis apķērīgs un izdomājis, ka jātaisa nevis gongu pelde, kas ir 45 minūšu gara (tās terapeitiskais laiks), bet gongu naktis, kur vienā šādā naktī jau būtu 10 gongu peldes. Tā viņš dažu gadu laikā esot atpircies no kundalīni egregora un aizgājis savu ceļu.

Tieši pateicoties Donam Konro, gongu peldes ir kļuvušas populāras visā pasaulē. Viņam pašam ir tuvu 90 gadiem, bet viņš joprojām aktīvi praktizē un māca cilvēkiem spēlēt gongus. Pēc Dona teiktā, pavisam ir 29 sitienu veidi ar vālītēm pa gongu, un katru gadu viņš atklāj vēl kādu. Dons gongu spēlē izmanto arī sakrālo ģeometriju. Piemēram, sitienu veids mathematics, kad gongu disku sadala kā ciparnīcu un uz šiem cipariem izdauza sakrālās ģeometrijas figūras – zvaigzni, apli un citas.

Kopā ar new age kustību un daudziem jaunapmācītiem gonga meistariem pagājušā gadsimta 70. un 80. gados gongu prakses sāka plaši izplatīties. New age ir atradis veidu, kā gongu īpašības izmantot kā skaņu terapiju, izdalot to kā atsevišķu terapeitisku virzienu. Katrs skolotājs tam iedod nedaudz savu formātu, bet tas viegli sasaucas ar citām ezoteriskajām praksēm un meditācijām, pārejot uz daudz vieglāku, dažkārt pat izklaidējošu gongu pelžu izmantošanu.

Gongu veidi

Var izdalīt simfoniskos, stihiju un planetāros gongu veidus.

Simfoniskais gongs – ļoti universāls, un, kā rāda nosaukums, to var izmantot arī simfoniskā orķestra vajadzībām.

Stihiju gongi: bez zināmākajiem Zemes, Ūdens, Uguns, Gaisa var būt arī dažādas atvasinātas versijas. To skanējums palīdz vairāk sasaistīties ar konkrēto stihiju, radot tai atbilstošas sajūtas. Meistare Inese Mihasjonoka stāsta, ka Zemes gongs ir ar zemu, sevī ievelkošu skaņu, savukārt Ūdens gongs, ja to pārāk intensīvi spēlēs, var sabangot iekšējos ūdeņus, radot pat trauksmes sajūtu.

Planetārie gongi ir balstīti uz planētu frekvencēm. NASA ierakstītās planētu frekvences līdz cilvēkam dzirdamam līmenim apstrādāja fiziķis Hanss Kusto, nosakot to hercos. Šo pētījumu ņemot par pamatu, PAISTE* sāka izgatavot planetāros gongus, kur katrs gongs tiek izkalts atbilstoši konkrētās planētas vibrācijai.

Ir meistari un arī klausītāji, kas izvēlas gongu vairāk ar prātu, izdomājot, kuru planētu vai stihiju vajag aktivizēt vai harmonizēt. Bet patiesībā viss ir daudz vienkāršāk, sajūtas vienmēr daudz precīzāk pateiks priekšā, kas der un kas ne.

Savukārt gongs pats par sevi, min Ida, visticamāk, atbilst piektajam elementam – Ākaša, Aiters jeb Ēters, kas ievibrē telpu, vidi un visu, kas tajā atrodas.

Kā tas mūs ietekmē?

Lielmeistars Konro ir aprakstījis vairākas izpausmes, kas rodas gongu peldē – laika sajūtas izzušana, levitācija (sajūta, kad nejūtam ķermeni), eksorcisms (iekšējo vai ārējo zemo enerģiju sablīvējumu izšķīdināšana).

Ida stāsta, ka gongu vibrācija ietekmē mūsu fizisko un citus ķermeņa plānus, aizskarot arī dvēseles stīgas, emocijas, prāta konstrukcijas, smalkos ķermeņus un ļoti izteikti arī astrālo plānu (tas, kas ir saistīts ar vīzijām, ainām un tēliem). Cilvēkam, kuram nav iepriekšējas gongu pieredzes, tas ir liels pārsteigums – sajust šo skaņas un vibrācijas dabu.

Kundalīni tradīcijā gongus galvenokārt izmanto, lai attīrītu zemapziņu, dalās gongu meistare Olesja Krasovska. Katrā mirklī mūsos dzimst vairāk nekā 1000 domas, un no šīm domām rodas sajūtas vai jūtas, no jūtām dzimst emocijas, no tām rodas vēlmes, un vēlmēm ir jābūt piepildītām. Protams, visas šīs domas neaizies līdz realizācijai, tādēļ tā sauktās neatstrādātās domas nogulsnēsies zemapziņā. Savukārt šeit tās sagrupēsies ar līdzīgajām, izveidojot domformas. Katra domforma ar savu vibrāciju pievilks aizvien jaunas līdzīgas domas.

Kaut arī mūsu zemapziņa ir ļoti liela, ja tā ir pārpildīta, tad iespraucas apziņā, un šīs domformas sāk pārvaldīt mūsu dzīvi, ietekmējot reakcijas, uzvedību un lēmumu pieņemšanu. Tāpat mūs var ietekmēt citu cilvēku domformas, ja tās ir spēcīgākas par mūsējām. Ar gonga vibrācijām mēs varam attīrīt savu zemapziņu. Gonga vibrācijas var iekļūt dziļākajos zemapziņas slāņos un izšķīdināt šīs kaitīgās domformas.

Ar gongu palīdzību var atbrīvoties no tādām spēcīgām lietām kā fobijas, bailes un bezmiegs, nemaz nerunājot, ka vienkārši noņem stresu, atslābina un kopumā ļoti labi iedarbojas uz visu nervu un kaulu sistēmu, stāsta Olesja. Dabiskā vibrācija ļauj atslābināt ķermeni, tādējādi aktivizējot dabiskos pašdziedināšanās procesus.

Jogi Badžans savulaik gongu izmantojis arī atkarību ārstēšanai, jo nereti to cēlonis arī ir zemapziņā nofiksētās domformas.

Mēs nevaram apstādināt domāšanas procesu, bet varam piesaistīt augstākas vibrācijas domas, ko var izdarīt, ar meditācijas un gongu palīdzību attīrot zemapziņu. Tad jaunās domas, kuras pievilksies, būs pozitīvākas – augstākas vibrācijas.

Tomēr, kā uzsver Olesja, pats galvenais ir tajā, ka mēs attīrām savu zemapziņu, kas ir vairāk kā mūsu iekšējā ģenerāltīrīšana.

Citiem vārdiem, gongiem piemīt milzīgs transformējošs spēks. “Tā ir mana pieredze, kā es esmu izmainījusies, spēlējot gongus un arī kad spēlēju gongus citiem. Man patīk radīt tādus apstākļus, ka varam transformēt kādas savas lietas, atpazīt un pieņemt lēmumu, ko darām tālāk, vai turpinām sāpēt šo sāpi vai priecāties, vai palaist, vai skatīties, kas ir tās dziļākais iemesls,” dalās Ida.

Es pati savā dzīvē gongus izmantoju, lai atbrīvotos no iekšējiem destruktīviem stāvokļiem, ar kuriem pati netieku galā. Zīmīgi, ka tas vienmēr notiek pirms svarīgām dzīves pārejām. Vienas gonga peldes laikā parasti paspēju gan atbrīvoties no destrukcijas un pilnībā atslēgties, gan piepildīties ar vienojošo Visuma mīlestību.

Arī saviem astropsiholoģes prakses klientiem, kuri ir izteikti kādas destrukcijas vai negācijas varā, un tiem, kuri neprot vai nespēj meditēt, iesaku doties uz gongu peldēm. Tas atbrīvo prātu, atslābina, palīdz pieskarties meditācijai līdzīgām pieredzēm un kopumā palīdz atjaunot pozitīvu domu plūsmu.

Peldes un smadzeņu darbība

Mūsu smadzenes darbojas, pulsējot un vibrējot, radot kādu noteiktu hercu diapazonu. Tiek uzskatīts, ka ikdienā smadzenes darbojas beta diapazonā. Inese smejot skaidro – tas ir stress, panika un blaugznas, kad esam pārņemti ar ikdienas pro-blēmām, sadzīvi, naudu un šopingiem.

Pirmais stāvoklis, ko var iegūt (ne tikai ar gongu), ir, ka smadzeņu viļņi kļūst īsāki un herci – mazāki. Smadzenes it kā sāk strādāt lēnāk. To dēvē par alfa stāvokli, ko var nosaukt arī par joga nidru. Tu guli, esi atslābinājies, dzirdi, kas ir apkārt, bet tajā pašā laikā it kā esi citur. Šajā stāvoklī var teikt dažādas afirmācijas, bet var arī ne par ko nedomāt, vienkārši atpūtināt galvu.

Kad smadzenes sāk raidīt vēl īsākus viļņus, iestājas teta stāvoklis, kad mēs redzam vīzijas, apzināti sapņojam un strādājam ar saviem nodomiem.

Vēl viens stāvoklis, ko gongu meditācijā var iegūt, ir, kad tev pilnībā viss atslēdzas. Tas ir tā sauktais delta stāvoklis, kad tu iekrīti aiz sapņu valstības, kurā pazūd viss, un ne par ko nedomā. To sauc par dziļo miegu, kad mēs neko neredzam, nedzirdam un šķiet, ka stunda ir pagājusi divās minūtēs. Šis stāvoklis ir visdziedinošākais. Tajā smadzenes fragmentējas, apzināti sapako un pārstrukturē informāciju. Veselīgs cilvēks, pēc Budapeštas miega institūta pētījumu datiem, dziļajā miegā pavada 2–2,5 h nakts laikā. Šādu ilgumu ne tuvu katrs sasniedz savās nakts stundās!

Gongu naktis

Kā vēsta nosaukums, gongu naktis ir gongu peldes visas nakts garumā. Tās ir dziedinošākas par atsevišķām gongu peldēm, jo mēs salīdzinoši ilgi esam šajā gongu skaņu vibrācijā, tādējādi jau patiešām abstrahējoties no ikdienas lietām, un, kad tavs prāts vairs nav aktīvs, ķermenis var pašdziedināties.

Nevajadzētu baidīties arī no tā, ka gongu skaņas būs pārāk intensīvas, jo, salīdzinot ar 45 minūšu garu seansu, gongu nakts ir pat pieckārt maigāka. Tā tiek spēlēta maksimāli mierīgi, no vakarpuses nedaudz intensīvāk, bet ap pusnakti un tuvāk rītam – ļoti maigi un klusi.

Gongu naktis var saukt arī par gongu pudžu (reliģisks notikums). Tradīcija, kad visu nakti esam nomodā un lūdzamies. Mūsdienās mēs parasti nelūdzamies visu nakti, bet uzturam savu nolūku un neguļam. Protams, ir cilvēki, atzīst Ida, kuri vienkārši atnāk izgulēties. Bet pareizais uzstādījums būtu, ka mēs visu nakti esam nomodā ar skaņas viļņiem un savu nolūku.

Gongu nakts ir arī interesanta sajūtu pieredze, jo vienā naktī spēlē vairāki meistari, caur ko mainās skanējuma radītā noskaņa.

Jogi Badžans ir teicis, ka 9 x 9 gongu peldes spēj dziedināt jebkuru kaiti. Protams, šeit runa vairāk par emocionālu dziedināšanu, skaidro Ida (aizvainojums, pieķeršanās u. tml. stāvokļi). Šajā ilgajā gongu peldē visas nakts garumā ir iespēja atstāt aiz sliekšņa to, ko negribam ņemt sev līdzi, un ejam tālāk ar to, ko paši izvēlamies. Tādēļ saulgriežos gongu naktis ir ļoti atbilstošas.

* Kundalīni jogas un gongu skolotājs** Henry Kjellson Lost technology (publicēts ar nosaukumu Forvunen Teknik)***Yogi Bhajan – viens no nopietnākajiem indiešu izcelsmes kundalīni jogas skolotājiem, kurš iepazīstināja Ameriku ar šo jogas virzienu.

* Uzņēmums, kas izgatavo gongus. Viņu izgatavotajiem gongiem virsū ir arī uzraksts PAISTE

Bieži uzdoti jautājumi

Kā gatavoties gongu pasākumam? Pirms gongu peldes ieteicams dzert daudz šķidruma, nenākt ar pilnu kuņģi. Ja pirms tam izstaigāsies svaigā gaisā, izelposies, būs vēl labāk.

Kas jāņem vērā, dodoties uz gongu pasākumu? Ērts apģērbs un parūpēties, lai kopumā būtu silti un komfortabli.Galvenais ir ļauties. Neko īpašu negaidīt. Jo cilvēki ar pieredzi, kuri ir piedzīvojuši kādas neaprakstāmas sajūtas, nākamajā reizē tiecas atkal tikt pie šīm sajūtām, tādējādi attālinot sevi no jaunas pieredzes.

Kā labāk ļauties gongu peldēm? Vislabākā poza ir guļus, ar kājām pret gongu, kad vibrācija tiek laista no apakšējiem centriem uz augšu. Ja būs otrādi, tad pie skaļākas gongu spēles būs apdullusi sajūta. Tiesa, ir cilvēki, kas tā dara apzināti, jo viņiem patīk kārtīgi izpurināt savu galvu.

Kur labāk nogulties? Skaņa būs vienāda gan gonga priekšā, gan aizmugurē. Ja tu vairāk būsi gonga sānos, tad skaņa būs klusāka, jo pamatā tā iet uz priekšu.

Vai ir risks gongu peldē iedzīvoties astrālā draudziņā? Gongu seansā tiek veidots tas, ko sauc par skaņas kokonu. Šī skaņa piepilda visu telpu, būtībā izspiežot no tās ārā jebko, kas varētu ienākt no ārpuses, un tajā pašā laikā izšķīdinot kādas biezākas vibrācijas iekšienē. Kvalitatīvi novadītā gongu sesijā viss tiek izšķīdināts un novadīts. Gongu meistaram ir jāvar izveidot šīs skaņas kokonu un jāspēj noturēt telpu visu sesijas laiku tā, lai tas visiem būtu droši.

Kādi ir riski, ierobežojumi? Gongs ir ergonomiska skaņas pelde, kur īsti nekādu risku nav. Bet cilvēkam pašam vajag šajā procesā apzināti piedalīties.Nedrīkst būt iedzēris vai ar nopietnām psihiskām diagnozēm, šizofrēniju, epilepsiju, krītamo kaiti u.c. Arī grūtniecēm jābūt uzmanīgām, nedrīkst pārāk stipras vibrācijas peldes, derēs tikai pieklusinātie seansi.

Vai gongu peldēs vienmēr būs relaksēta sajūta? Nē. Cik atšķirīgi gongu veidi, meistari un paša cilvēka iekšējie stāvokļi, tik atšķirīga var būt arī šī pieredze. Jāsaprot, ka viss vienmēr nevar būt pilnīgi patīkams. Arī zāles lietojot vai taisot operāciju, ne vienmēr viss ir patīkami, bet pēc tam viss ir labi.

Ja vēlos piedzīvot gongu peldi, bet nav iespējas tikt uz kādu pasākumu? Balstoties jau uz savu skolotāju rekomendācijām un pašas pieredzi, Olesja iesaka klausīties gongu seansu ierakstus. Tos var uzlikt klusiņām fonā ne tikai dienas laikā, bet arī guļot, lai tie darītu savu darbu. Olesja dalās, ka uzreiz var sajust, kā visā telpā nomainās vibrācijas, tā kļūst enerģētiski tīrāka, un var pamanīt, ka arī pats uzvedies citādi.**

** Olesja klausās sava skolotāja Harijiwan White sun gong ierakstus.

Inese Mihasjonoka

Foto: no privātā arhīva

Spēlē gongus vai ļauj tiem spēlēt sevi septiņus gadus, māca citiem un organizē dažādus dziedinošo skaņu un gongu pasākumus, koncertus gan saviem skolotājiem, citiem gongotājiem, gan arī starptautiska mēroga mūziķiem, piemēram, Estas Tonne, Peruquois, Mirabai Ceiba, Boriss Grebenščikovs utt. Mācījusies pie Alīcijas un Ričarda Eiliakām, Dona Konro un Satjas. Katru pirmdienu plkst. 18.00 gaida skaņu ceļiniekus studijā Gongi.lv Rīga centrā, lai dotos ceļā pie sevis īstā un patiesā.

facebook.com/gongi.lv

Olesja Krasovska (Puranjeet Kaur)

Foto: no privātā arhīva

Sertificēta kundalīni jogas skolotāja, gonga meditācijas meistare un Sat Nam Rasayan praktiķe. Gongu spēli apguvusi pie meistariem Harijiwan un Dona Konro.

facebook.com/KUNDALINI-YOGA-LV

Ida Iveta Platace

Foto: no privātā arhīva

Gonga spēles praktiķe septiņus gadus, apguvusi spēli un dziedināšanu ar skaņu pie meistariem Don Conreaux, Aidan MacIntyre, Alicijas Eiliakas, Tom Soltron. Savā praksē izmanto cigunu un šamanismu.

facebook.com/SkanDabaLV