#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels.com/Tania Forys

70 gadu jubileja beidzas ar traģēdiju – pensionārs iecienītā restorānā saindējas ar pārtiku un mirst 0

LA.LV
21:47, 16. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Ceļojumam, kas bija paredzēts kā priecīgs notikums, bija traģisks iznākums – britu pensionārs Leslijs Grīns, kurš devās uz Kanāriju salām, lai nosvinētu savu 70. dzimšanas diena, nomira no saindēšanās ar pārtiku, raksta izdevums “The Sun”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, uz Zemes nav pirmo reizi
Kokteilis
Svariem visvairāk veicas janvārī, bet Auniem – oktobrī: katras zodiaka zīmes veiksmīgākais gada mēnesis
Veselam
Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli
Lasīt citas ziņas
Savu, kā izrādījās, pēdējo maltīti dzīvē viņš ieturēja Fuerteventuras viesnīcas “Occidental Jandia Playa” restorānā, kurā viņam pasniegta nepietiekami termiski apstrādāta vistas gaļa.

Sākotnēji šķietami parasta saindēšanās strauji pārauga dzīvībai bīstamās komplikācijās – sepsē un nieru mazspējā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Baltijas un Ziemeļvalstu līderi: “Nekādi lēmumi par Ukrainu bez Ukrainas un nekādi lēmumi par Eiropu bez Eiropas”
Putinam vēl nav gana – viņš vēlas, lai krievu valoda kļūst par oficiālu valodu Ukrainā
VIDEO. “Viņš atnāca pats” – vīrietis stāsta par neparastu draudzību, kāda viņam izveidojusies ar savvaļas lapsēnu

Neskatoties uz ārstu pūlēm, pēc četrām nedēļām slimnīcā viņš nomira.

Ročdeilas tiesu medicīnas ekspertīze apstiprināja, ka nāves cēlonis bija salmonellas infekcija, kas iegūta no vistas gaļas.

Arī Leslija sieva Džūlija, ar kuru viņš kopā bija laimīgi  nodzīvojis 38 gadus, saindēšanās dēļ nedēļu pavadīja slimnīcā.

Ar neslēptām skumjām viņa atzina: “Es joprojām nespēju aptvert, ka mēs devāmies atvaļinājumā, no kura Leslijs tā arī neatgriezās. Viņa aiziešana mūsu ģimenē ir atstājusi milzīgu, neaizpildāmu tukšumu.”

Viesnīcas pārstāvji no komentāriem par notikušo ir atturējušies.

Salmonella parasti izraisa zarnu iekaisumu un caureju, bet smagākos gadījumos – īpaši cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu, vecāka gada gājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar hroniskām slimībām – infekcija var nokļūt asinīs (bakterēmija) un izraisīt sepsi.

Sepse ir dzīvībai bīstama organisma reakcija uz infekciju, kad imūnsistēma pārspīlēti reaģē un sāk bojāt paša organisma audus un orgānus.

To var izraisīt dažādas baktēriju, vīrusu, sēnīšu vai parazītu infekcijas. Bez savlaicīgas ārstēšanas sepse var novest pie orgānu mazspējas un nāves.

Ārsti atgādina – jebkuru aizdomīgu saindēšanās simptomu gadījumā nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības, jo laicīga ārstēšana bieži vien ir izšķirošs faktors dzīvības glābšanā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sirmgalve nonāk uz apsūdzēto sola par kaimiņienes kaķa barošanu – viņai tagad draud tūkstošiem eiro liels sods
Paši noķēra, nogalināja un noplūca spalvas… Restorāns ceptas pīles vietā klientiem pasniedzis ceptus baložus
VIDEO. Sieviete viltīgi izmanto beigtu prusaku restorānā, lai izvairītos no rēķina apmaksas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.