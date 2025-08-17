70 gadu jubileja beidzas ar traģēdiju – pensionārs iecienītā restorānā saindējas ar pārtiku un mirst 0
Ceļojumam, kas bija paredzēts kā priecīgs notikums, bija traģisks iznākums – britu pensionārs Leslijs Grīns, kurš devās uz Kanāriju salām, lai nosvinētu savu 70. dzimšanas diena, nomira no saindēšanās ar pārtiku, raksta izdevums “The Sun”.
Sākotnēji šķietami parasta saindēšanās strauji pārauga dzīvībai bīstamās komplikācijās – sepsē un nieru mazspējā.
Neskatoties uz ārstu pūlēm, pēc četrām nedēļām slimnīcā viņš nomira.
Arī Leslija sieva Džūlija, ar kuru viņš kopā bija laimīgi nodzīvojis 38 gadus, saindēšanās dēļ nedēļu pavadīja slimnīcā.
Ar neslēptām skumjām viņa atzina: “Es joprojām nespēju aptvert, ka mēs devāmies atvaļinājumā, no kura Leslijs tā arī neatgriezās. Viņa aiziešana mūsu ģimenē ir atstājusi milzīgu, neaizpildāmu tukšumu.”
Salmonella parasti izraisa zarnu iekaisumu un caureju, bet smagākos gadījumos – īpaši cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu, vecāka gada gājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar hroniskām slimībām – infekcija var nokļūt asinīs (bakterēmija) un izraisīt sepsi.
To var izraisīt dažādas baktēriju, vīrusu, sēnīšu vai parazītu infekcijas. Bez savlaicīgas ārstēšanas sepse var novest pie orgānu mazspējas un nāves.
Ārsti atgādina – jebkuru aizdomīgu saindēšanās simptomu gadījumā nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības, jo laicīga ārstēšana bieži vien ir izšķirošs faktors dzīvības glābšanā.