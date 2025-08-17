Krievijas armiju plosa nāvējošu slimību epidēmija, kas var pārņemt visu valsti 0
Krievijas armijā izplatās hepatīta C epidēmija, kas apdraud ne vien karavīrus, bet arī viņu ģimenes un visu sabiedrību, atklāj Krievijas Z-propagandiste Anastasija Kaševarova, kura cieši saistīta ar militārajām aprindām.
“Armijā valda īsta hepatīta C epidēmija. Slimība sākotnēji norit bez simptomiem, tādējādi apdraudot ne vien dienesta biedrus, bet arī karavīru tuviniekus, kad viņš atgriežas mājās,” savā “Telegram” kanālā brīdina propagandiste.
Krievijas armijā trūkst pat elementāras slimību profilakses, nemaz nerunājot par ārstēšanu.
“Ārstēšana nav pieejama, un inficētos neuzskaita,” uzsver Kaševarova.
Īpašu uzmanību viņa pievērš faktam, ka uz fronti tiek sūtīti ne tikai slimi karavīri, bet arī bijušie ieslodzītie, narkotiku atkarīgie, kriminālo aprindu pārstāvji.
“Civiliedzīvotājiem vajadzētu aizdomāties: pastāv draudi sociāli bīstamu slimību epidēmijai,” brīdina Kaševarova.
Slimības ne tikai vājina armijas kaujas spējas, bet rada apdraudējumu visai Krievijai. Inficētie karavīri, atgriežoties mājās, izplata vīrusus ģimenēm un apkārtējiem.