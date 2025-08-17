#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Krievijas karavīri.
Krievijas karavīri.
Foto: AP/SCANPIX

Krievijas armiju plosa nāvējošu slimību epidēmija, kas var pārņemt visu valsti 0

LA.LV
21:01, 16. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas armijā izplatās hepatīta C epidēmija, kas apdraud ne vien karavīrus, bet arī viņu ģimenes un visu sabiedrību, atklāj Krievijas Z-propagandiste Anastasija Kaševarova, kura cieši saistīta ar militārajām aprindām.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, uz Zemes nav pirmo reizi
Kokteilis
Svariem visvairāk veicas janvārī, bet Auniem – oktobrī: katras zodiaka zīmes veiksmīgākais gada mēnesis
Veselam
Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli
Lasīt citas ziņas
Pēc viņas teiktā, situācija ir dramatiska: frontē strauji izplatās ne tikai hepatīts C, bet arī citas bīstamas slimības, tostarp HIV un tuberkuloze.

“Armijā valda īsta hepatīta C epidēmija. Slimība sākotnēji norit bez simptomiem, tādējādi apdraudot ne vien dienesta biedrus, bet arī karavīru tuviniekus, kad viņš atgriežas mājās,” savā “Telegram” kanālā brīdina propagandiste.

CITI ŠOBRĪD LASA
Baltijas un Ziemeļvalstu līderi: “Nekādi lēmumi par Ukrainu bez Ukrainas un nekādi lēmumi par Eiropu bez Eiropas”
Putinam vēl nav gana – viņš vēlas, lai krievu valoda kļūst par oficiālu valodu Ukrainā
VIDEO. “Viņš atnāca pats” – vīrietis stāsta par neparastu draudzību, kāda viņam izveidojusies ar savvaļas lapsēnu

Krievijas armijā trūkst pat elementāras slimību profilakses, nemaz nerunājot par ārstēšanu.

Inficētie karavīri turpina dienestu kopā ar veselajiem, dalot tranšejas un operāciju galdus, tādējādi izplatot vīrusus caur ievainojumiem un asins pārliešanu.

“Ārstēšana nav pieejama, un inficētos neuzskaita,” uzsver Kaševarova.

Īpašu uzmanību viņa pievērš faktam, ka uz fronti tiek sūtīti ne tikai slimi karavīri, bet arī bijušie ieslodzītie, narkotiku atkarīgie, kriminālo aprindu pārstāvji.

Atsevišķās vienībās masveidā tiek lietotas narkotikas, kas izraisa jaunus inficēšanās gadījumus.

“Civiliedzīvotājiem vajadzētu aizdomāties: pastāv draudi sociāli bīstamu slimību epidēmijai,” brīdina Kaševarova.

Slimības ne tikai vājina armijas kaujas spējas, bet rada apdraudējumu visai Krievijai. Inficētie karavīri, atgriežoties mājās, izplata vīrusus ģimenēm un apkārtējiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Mazāk uzbrukumu, vairāk triku: Krievijas armija maina taktiku frontē
Briest sacelšanās? Parādījušās Putina režīmam bīstamas pazīmes, kas savulaik sagrāva Krievijas impēriju
VIDEO. “Krievi izturējās pret mums kā pret suņiem…” Gūstā saņemtais ķīnietis atklāj, ko nācies piedzīvot okupantu armijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.