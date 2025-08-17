#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Nezini par ko runāt pirmajā randiņā? Eksperti iesaka 5 jautājumus, kas uzreiz spēs atklāt otra cilvēka personību 0

LA.LV
14:37, 16. augusts 2025
Kokteilis Baudi

Pirmais randiņš bieži vien ir kā staigāšana pa mīnu lauku – gribas atstāt labu iespaidu un labāk iepazīt otru cilvēku, bet nevēlies viņu nobiedēt ar pārāk daudz vai pārāk neērtiem jautājumiem. Svarīgākais ir būt patiesi ieinteresētam un uzdot īstus, jēgpilnus jautājumus, kas atklāj cilvēka īpašības, taču vienlaikus saglabā randiņa viegluma noskaņojumu. Lūk, eksperts iesaka vienkāršus jautājumus, kurus noteikti būtu jāuzdod pirmajā randiņā.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

