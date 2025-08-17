“Ukraina pamodīsies pasaulē, kas nav mainījusies.” Eksperti norāda, ka Putins Aļaskā guvis divas nozīmīgas uzvaras 0
ASV prezidents Donalds Tramps pēc tikšanās ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu Aļaskā izskatījās neapmierināts un noguris. Spriežot pēc viņa sejas izteiksmes un sacītā, viņš nepanāca nekādu būtisku darījumu, kas, viņaprāt, būtu veiksmīgs, raksta CNN.
Kā norāda laikraksts, Trampa paziņojums, ka svarīgi jautājumi joprojām nav atrisināti, liecina par progresa trūkumu tādos jautājumos kā Putina vēlamā teritorija un pamiers. Tomēr Krievijas prezidents no šīs tikšanās tik un tā guvis divas nozīmīgas uzvaras.