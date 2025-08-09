#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

21:11, 9. augusts 2025
Par iemesliem, kāpēc tiek veikti papildu grozījumi, TV24 raidījumā “Preses klubs” stāstīja Rīgas domes deputāte (JV) Linda Ozola.

Maija beigās, pieņemot lēmumu par paaugstinātiem pabalstiem, tika iekļauts nosacījums, ka ir jābūt deklarētam Rīgas pašvaldībā (vismaz vienam no vecākiem) vismaz 12 mēnešus, atgādina Ozola.

Objektīvi radās caurums grozījumā – tie, kuri ir deklarēti mazāk, var nesaņemt pabalstu nedz Rīgā, nedz arī iepriekšējā pašvaldībā. Lai arī bērna piedzimšanas pabalsts ir brīvprātīgs, nevienai pašvaldībai nav pienākuma maksāt. Tas ir labas gribas žests atkarībā no finansiālajām iespējām, kādas katram novadam un pilsētai ir.

“Nebūtu godīgi, ja cilvēks izkristu starp pašvaldībām, tāpēc arī šis labojums ir ieviests, atstājot vienu nosacījumu spēkā – esam plānojuši būtiski palielināt pabalstus par dvīņiem, kas noteikti būs vislabākais brīvprātīgais pabalsts valstī,” sacīja Rīgas domes deputāte.

“Ja ģimenē piedzimst dvīnīši, tad pabalsts ir 4500 eiro, bet, ja ģimenē jau vēl ir kāds bērniņš vai bērni, tad 6000 eiro. Lai šo paaugstināto pabalstu saņemtu, mēs atstājām spēkā nosacījumu, ka vienam no vecākiem vismaz 12 mēnešus ir jābūt deklarētam Rīgā,” informē Ozola

Ozola skaidro, ja būs mazāk, tad ģimene saņems ierasto pabalstu par vienu bērnu, kā tas būtu gadījumā, ja piedzimtu viens bērniņš, kas šobrīd ir 150 eiro, bet jau no nākamā gada 1. janvāra – 450 eiro.

Dvīņu stāstam mēs atstājām šo nosacījumu, kaut kādā ziņā novērtējot rīdziniekus, kuri savus nodokļus un savu dzīvi ir ilgstošāk saistījuši ar Rīgu,” uzsvēra Ozola.

