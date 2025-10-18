Putins neiejaucās tāpat vien…. Eiropā pirms samita Budapeštā pieaug bažas 0
Eiropas Savienība meklē veidus, kā ierobežot iespējamo Kremļa ietekmi uz ASV prezidentu, vēsta “Bloomberg”.
Eiropas valstis ar satraukumu gaida samitu Budapeštā, kur piedalīsies ASV prezidents Donalds Tramps un Krievijas diktators Vladimirs Putins. Kā ziņo “Bloomberg”, Briselē valda bažas, ka Krievijas līderis varētu ietekmēt ASV prezidenta nostāju un mazināt atbalstu Ukrainai.
Rakstā norādīts, ka Eiropas līderi meklē veidus, kā ietekmēt Balto namu, baidoties, ka Trampa sarunas ar Krievijas režīma vadītāju varētu apdraudēt Rietumu vienotību Ukrainas atbalstīšanā.
Četri avoti Eiropas struktūrās pauduši bažas, ka Trampa un Putina samits Budapeštā varētu mainīt spēku līdzsvaru un vājināt Kijivas diplomātiskās pozīcijas.
Avoti uzsver, ka Putins iejaucies brīdī, kad ASV un Ukrainas attiecības sāka uzlaboties. Pēc viņu teiktā, Kremļa diktators cenšas izjaukt Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sarunas.
Viena no amatpersonām ierosinājusi, lai Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, kurš piedalījās sarunās Baltajā namā pēc Trampa un Putina augusta samita Aļaskā, pievienotos Budapeštas tikšanās reizē kā starpnieks.
Vēl kāds augsta ranga ES pārstāvis pauda cerību, ka Tramps ņems vērā iepriekšējo kontaktu pieredzi ar Putinu — pēc kuriem Kremlis rīkojies pretēji Vašingtonas gaidām.