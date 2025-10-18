“Katrs trešais skolotājs piecu gadu laikā apsver iespēju aiziet…” Direktors brīdina par satraucošu tendenci skolās 9

LA.LV
11:35, 18. oktobris 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Dienas personība” Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis (GKR) atklāja satraucošu statistiku – katrs trešais skolotājs ar stāžu līdz pieciem gadiem apsver iespēju pamest darbu skolā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Tava dzīves kulminācija vēl gaida vai ir jau pagātnē? Katra zodiaka zīmes pārstāvja dzīves labākie gadi
Hormons, kas traucē notievēt: 8 produkti, kas palīdz samazināt kortizola līmeni
Kokteilis
“Riebjas skatīties uz šīm rozā smadzenītēm…” Vairākas sievietes nopeļ Didrihsonus teātra spēlēšanā par it kā pazudušajām pasēm 12
Lasīt citas ziņas

Jaunie skolotāji, kuriem stāžs ir līdz pieciem gadiem, katrs trešais piecu gadu laikā apsver iespēju aiziet no skolas. Paskatoties uz vecuma struktūru Latvijā un salīdzinot ar citām valstīm, redzams, ka Latvijas skolās strādā vecāki skolotāji nekā citviet Eiropā.

Priekulis vērš uzmanību vēl kādam ietekmējošam faktoram – Latvijā ir mazāk vīriešu nekā sieviešu, salīdzinot ar Eiropas vidējiem rādītājiem. Politiķiem būtu jādomā par karjeras un algu politiku, jo šobrīd jaunam skolotājam, kurš sāk darbu skolā, ir tāda pati alga kā skolotājam, kurš strādā jau gadiem ilgi.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pamatā tie ir profesionālie ubagotāji” – sieviete tunelī pie “Origo” piedzīvo necilvēcīgu situāciju
Medijs: Putina gals ir tuvu, un Krievija ir vāja, strauji degradējoša valsts
Latviešu satura veidotājs atklāj, cik nopelnīja ar video, kas skatīts vairāk nekā 20 miljonus reižu

“Ja mēs visi darām vienādu darbu, tad mēs nešķirojam pēc mācību priekšmeta, vecuma vai dzimuma – mēs esam līdzvērtīgi, un tas ir izaicinājums politikā,” piebilst direktors.

Kā liecina ziņu aģentūras LETA publicētā informācija, tad puse jeb 53% jauno skolotāju nākamajos piecos gados varētu pamest profesiju, liecina Starptautiskās mācību vides pētījuma “Talis 2024” cikla pirmie rezultāti.

Tas ir augstākais rādītājs starp OECD valstīm. Šāda tendence Latvijai ir kopīga ar pārējām Baltijas valstīm – Lietuvā tā norādījuši 50% skolotāju, kas ir jaunāki par 30 gadiem, bet Igaunijā – 49%.

Pētījums gan konstatē vairākas pozitīvas tendences Latvijas skolotāju kopienā. Taču ievērojama daļa skolu direktoru norādījuši uz pedagogu nepietiekamību, tādēļ turpināsies centieni noturēt profesijā jaunos skolotājus.

Skolotāja profesijā paaudžu nomaiņa nenotiek ātri, liecina pētījuma rezultāti. Latvijā 62% skolotāju mācīšanas pieredze ir vairāk nekā 20 gadi. Lielākā daļa pedagogu ir pirmspensijas vecumā, kā arī drīzumā dosies pensijā.

Turpretim jaunie skolotāji – ar piecu gadu vai mazāku mācīšanas pieredzi – ir 13%. Lielākais jauno skolotāju īpatsvars ir lielo pilsētu skolās – 17%, bet mazākais lauku skolās – 12%.

78% no Latvijas skolotājiem, kuri sākuši strādāt skolā piecu gadu laikā pirms aptaujas, ir piedalījušies formālās vai neformālās darbā ievadīšanas jeb indukcijas programmās savās skolās. Tas ir par 35 procentpunktiem vairāk nekā 2018.gadā.

Reklāma
Reklāma

83% jauno skolotāju strādā skolās, kas piedāvā mentoringa programmas. Līdztekus tikai piektdaļai jeb 26% jauno skolotāju ir norīkots mentors. Kopš 2018.gada šis rādītājs ir palielinājies par desmit procentpunktiem.

Pētījumā apkopoti skolotāju un direktoru viedokļi par skolotāja profesijas attīstību, darba apstākļiem, mācīšanas praksi, tehnoloģiju izmantošanu un sociāli emocionālo mācīšanu, kā arī par skolotāju labbūtību un nākotnes plāniem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Pārvārīti makaroni un veca gaļa bērnu šķīvjos!” Vecāki sašutuši par Rīgas skolu ēdināšanu; PVD apstiprina aizdomas
“Rezultātā jāiesaistās vecākiem,” tēvs vīlies, ka mājasdarbu nosacījumi skolās nav mainījušies līdzi laikam
TV24
“Ir skolotāji, kuri baidās uzņemties atbildību par tik dārgām mantām!” Vanaga aicina vecākus bērniem nepirkt jaunākos telefonus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.