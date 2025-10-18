“Nošausim un pēc tam uzdosim jautājumus!” Jurjevs sašutis par trīs suņu slepkavību Bauskas pusē 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” nebanku kredītdevēja “Sun Finance Group” dibinātājs un vadītājs Toms Jurjevs pauda savu viedokli par pēdējo gadījumu Bauskas pusē, kur tika nošauti trīs suņi — viņš aicina izvērtēt notikušo un saukt pie atbildības vainīgos. Jurjevs pauda sašutumu par situācijas risināšanas manieri un uzsvēra, ka atbildība par dzīvnieku pieder īpašniekam, taču šajā gadījumā rīcība bijusi pārlieku skarba.
Par savu dzīvnieku ir jārūpējas, un ir jānodrošina, ka viņš neaizbēg no mājām un neskrien prom no savas sētas. Tas viss ir saprotams, bet dzīvē gadās visādi, un tas, ka mans suns ir izskrējis no sētas, nenozīmē, ka man būtu jābaidās, ka kaimiņš pats suni tūlīt nošaus vai izsauks kādu citu, kurš to varētu izdarīt.
Pēdējā situācija norisinājās vietā, kur visi kaimiņi cits citu pazīst. Tu taču zini, kam tie suņi pieder — mēs nedzīvojam ar klapēm uz acīm, un nav tā, ka kaimiņi savā starpā nekontaktētos. Pazvani tam savam kaimiņam un pasaki, ka redz, kur ir tavi suņi.
Jurjevs norāda, ka vēl saprastu, ja suņi būtu fiziski uzbrukuši cilvēkam un kodusi kājās – tad, protams, vajadzētu aizstāvību, jo katram cilvēkam ir tiesības uz drošību. Taču šeit nebija tāds gadījums.
Šis izskatās pēc pārsteidzīga lēmuma: kādam ļoti niezēja pirksti, gribējās kaut ko nošaut, un tas arī notika. Kāpēc visus trīs suņus bija jāšauj? Manuprāt, tas ir pilnīgs absurds, sacīja Jurjevs.
Viņš norāda, ka te tas formāts ir tāds īpatnējs: “Nošausim un pēc tam uzdosim jautājumus.” Viņš ir pārliecināts, ka situāciju varēja atrisināt citādāk: “Es lasīju vienu komentāru, kas bija no mednieku saimes priekšsēdētāja, un viņš sacīja, ka, jā, situācija ir nepatīkama. Ko tas nozīmē? Cilvēkam ir nošauti trīs suņi. Man, kā cilvēkam, kurš uzskata, ka suns ir ģimenes loceklis — starp citu pilnīgi vienlīdzīgs citiem ģimenes locekļiem —, ko nozīmē “nepatīkama situācija”? Tas ir pilnīgs absurds un spļāviens sejā,” uzskata vadītājs.
“Es tiešām uzskatu, ka šeit viss ir jāizskata un reāli jāsoda tie cilvēki, kuri to izdarīja. Krimināllieta ir reāli jāizskata, nevis jāpabāž kārtējā atvilktnē. Es nekur neredzēju nevienu komentāru vai ziņu, ka suņi būtu uzbrukuši kādam cilvēkam vai ka kāds cilvēks tiktu apdraudēts. Aiziet nošaut un pēc tam uzdot jautājumus ir pilnīgi bezjēdzīgi un stulbi,” viņš piebilst.