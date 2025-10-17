VIDEO. Odesā koris turpina koncertu patvertnē par spīti Krievijas uzbrukumam 0
Vietnē “TikTok” publicēts aizkustinošs video, kas uzņemts Ukrainas piekrastes pilsētā – Odesā – Krievijas gaisa uzbrukuma laikā.
Video redzams, kā cilvēki patveras patvertnē zem Odesas Filharmonijas teātra, kamēr virs pilsētas dārd sprādzieni un skan trauksmes sirēnas.
Tomēr, par spīti bailēm un spriedzei, Ļvivas koris turpināja savu priekšnesumu — viņi dziedāja slaveno ukraiņu dziesmu “Červona Ruta”. Korim pievienojās arī klausītāji, un patvertne piepildījās ar siltām, vienojošām balsīm.
Video ātri izplatījies sociālajos tīklos, kļūstot par simbolu ukraiņu tautas spēkam un garīgajai noturībai. Dziesma, kas tapusi kā mīlestības un cerības apliecinājums, šajā brīdī iegūva vēl dziļāku nozīmi.