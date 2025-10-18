“Bērns atnāk no mūzikas skolas ar pušumu uz muguras no skolotājas…” sašutusi mamma brīdina citus vecākus 0
Vardarbība pret bērnu nekādā veidā nav pieļaujama, jau sen ir aizmirsti laiki par to, ka teikums “ar lineālu pa pirkstiem” šķiet kas pieņemams. Kāda mamma sociālajos tīklos dalījusies ar nepatīkamu vēsti, brīdinot arī citus vecākus vienmēr ieklausīties savos bērnos.
“2025.gads. Latvija.(par abiem sāku šaubīties) Bērns atnāk no mūzikas skolas ar pušumu uz muguras, kas tur ir no skolotājas naga. Cauri drēbēm, protams. Kas tur bija mūsu lielākais drauds, Krievija? Padomāsim vēlreiz,” viņa raksta.
Cilvēki komentāros ir sašutuši, jautā, kā to vispār iespējams izdarīt, iesaka mammai vērsties pie tiesībsargājošām iestādēm, ziņot skolas direktoram, kā arī ne viens vien atceras savas mūzikas skolas gaitas un atzīst, ka dīvainā kārtā tieši šīs profesijas pārstāves ir bijušas visnejaukākās.