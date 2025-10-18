“Paskaties!” Kādas mazas meitenītes reakcija uz veco “Audi” sajūsmina latviešu vīriešus un ne tikai 0

Ir dažas sentimentālas lietas, kas daudziem no mums saistās ar atmiņām. Viena no tādām, īpaši vīriešiem, noteikti ir automašīna “Audi 100” jeb tautā dēvēta par cigāru.

Tieši tāpēc daudzu uzmanību soctīklā “Threads” piesaistīja kādas mammas stāsts par viņas meitiņas reakciju, uz ielas ieraugot šo automašīnu.

Mamma dalās ar stāstu: “Braucam uz darbu un meita (5 gadi) dikti satraukti un priecīgi saka – paskaties, cik smuka mašīna (šim klāt vēl dažādas izsauksmes skaņas). Iedevu telefonu, lai nobildē un izrādas, ka sajūsma bija par audi 100, jeb cigāru. Šķiet, ka es kaut ko daru pareizi.”

Arī komentētāji ir noskaņoti ļoti pozitīvi un pievienojas priekam un atmiņu mirklim par šo leģendāro auto.

“Man bija tāds cigārs, quattro, nobraucu vairāk nekā 10 gadus. Fantastisks auto, nebija kauns piebraukt pie operas, un arī mežā varēja iebraukt pēc malkas.”

“Mana trīsgadniece tādus ieraugot dzied “Maaans vecaais Audiii” Ja neesat dzirdējuši, noklausieties/noskatieties youtube šo dziesmu!”

“Latviešu valodā ir definīcija tām situācijām, kad izjūtam lepnumu par svešiem cilvēkiem?”

“Nevaru nepiekrist par jūsu meitas sajūsmu… ikreiz, redzot DZĪVU veco AUDI, ir līdzīga sajūta… Vēljoprojām dodu priekšroku VECIEM Audi…”

“Mans pirmais auto! Absolūts komforts un plašuma sajūta. Teicams garos pārbraucienos, limuzīns.”

“Skaistākais auto ever. Mūsu ģimenei bija, tagad gribas atrast ideālu 1988. gada benzīnieku ar 2.2 tiešo iešprici… vnk bomba.”

“Cigāri i laba lieta. Pareizi bērns tiek audzināts. Varbūt tomēr vecajām mašīnām nākotne arī šinī jaunajā paaudzē būs.”

“Man meita, arī 5 g., ir vienmēr sajûsmā redzot žiguli!”

LA.LV Aptauja

Kādas emocijas Tevī raisa "cigārs"?

  • Lieliskas atmiņas, lielisks auto
  • Veca mašīna, man vienalga
  • Nezinu un neatceros tādu

