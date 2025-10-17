Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Shutterstock.com

“Es vairs nevaru turpināt…” Darbību beidz iemīļots latviešu zīmols 5

LA.LV
18:54, 17. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Savu darbību beidzis populārs un iemīļots latviešu zīmols – “Amoralle”.

Reklāma
Reklāma
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu 54
“Pases pazudušas, iestrēguši Arābu Emirātos, būs jāmaksā 6000 eiro,” Didrihsone atklāj, ka nezina, kā tiks uz Latviju
Kokteilis
VIDEO. “Pacēlām viņai vēderu, un tur viss bija jēls līdz kaulam!” Šova zvaigzne Margarita Kolosova vaino mediķus mammas nāvē 63
Lasīt citas ziņas

“Amoralle” zīmola radītāja un vadītāja Inese Vakse publiski paziņo par zīmola darbības beigām: “AMORALLE BEIDZ SAVU DARBĪBU. Pavisam.

Emocionālajā ierakstā viņa vēsta par notikumu vasarā, kad tika slēgts “Amoralle” veikals Rīgā: “Šī gada jūnijā es aizvēru AMORALLE veikalu Rīgā, ticot, ka spēšu atrast jaunu elpu. Ka no tā visa var piedzimt kaut kas cits – citādāks, bet joprojām dzīvs.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Netālu no Valmieras autobuss nāvējoši notriec gājēju; vietējiem par notikušo ir sava versija
“Mēs ar cieņu sagaidām prezidentu Vladimiru Putinu” – lai arī ES dalībvalsts, Ungārija spēlē pēc Putina noteikumiem
Dārzs
Iesaka audzētāja: kā ilgāk uzglabāt ķirbjus?

Tomēr šobrīd viņai ir skaidrs – šī zīmola ceļš pēc vairāk nekā 17 gadiem ir beidzies.

“Pēc neskaitāmām kolekcijām, emocijām, cilvēkiem, sapņiem. Pēc visa, ko esmu ielikusi – savu mīlestību, spēku, nakts stundas, bailes un ticību.
Pēc tūkstošiem sieviešu, kuras esmu redzējusi spoguļa priekšā, kā viņas iztaisno plecus, iemīlas sevī no jauna, atrod savu maigumu un spēku.
“AMORALLE” bija vairāk nekā drēbes. Tā bija sajūta. Saruna starp sievieti un viņas patieso būtību. Es vairs nevaru turpināt. Un varbūt tieši tas ir visdziļākais mīlestības žests ļaut aiziet tam, ko esi radījis no sirds. Bez rūgtuma. Tikai ar pateicību,” raksta Vakse.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. No izsmiekla tramvajā līdz modes zīmola karalienei! “Amoralle” izveidotāja Inese Vakse atklāj personīgus noslēpumus
“Amoralles” dziedošo dāmu video skandāla sāga turpinās: neatvainojas – slikti, atvainojas – atkal slikti
Zīmols “Amoralle” atvainojas par neveiklo video ar populāro dāmu dziedājumu: labi domāts – slikti sanācis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.