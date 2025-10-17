“Es vairs nevaru turpināt…” Darbību beidz iemīļots latviešu zīmols 5
Savu darbību beidzis populārs un iemīļots latviešu zīmols – “Amoralle”.
“Amoralle” zīmola radītāja un vadītāja Inese Vakse publiski paziņo par zīmola darbības beigām: “AMORALLE BEIDZ SAVU DARBĪBU. Pavisam.
Emocionālajā ierakstā viņa vēsta par notikumu vasarā, kad tika slēgts “Amoralle” veikals Rīgā: “Šī gada jūnijā es aizvēru AMORALLE veikalu Rīgā, ticot, ka spēšu atrast jaunu elpu. Ka no tā visa var piedzimt kaut kas cits – citādāks, bet joprojām dzīvs.”
Tomēr šobrīd viņai ir skaidrs – šī zīmola ceļš pēc vairāk nekā 17 gadiem ir beidzies.
“Pēc neskaitāmām kolekcijām, emocijām, cilvēkiem, sapņiem. Pēc visa, ko esmu ielikusi – savu mīlestību, spēku, nakts stundas, bailes un ticību.
Pēc tūkstošiem sieviešu, kuras esmu redzējusi spoguļa priekšā, kā viņas iztaisno plecus, iemīlas sevī no jauna, atrod savu maigumu un spēku.
“AMORALLE” bija vairāk nekā drēbes. Tā bija sajūta. Saruna starp sievieti un viņas patieso būtību. Es vairs nevaru turpināt. Un varbūt tieši tas ir visdziļākais mīlestības žests ļaut aiziet tam, ko esi radījis no sirds. Bez rūgtuma. Tikai ar pateicību,” raksta Vakse.