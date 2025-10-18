Foto: Imago/Scanpix/LETA

Mākoņi, iespējams, raudās baltām asarām: laikapstākļi svētdienai

LETA
15:08, 18. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Naktī uz svētdienu, 19. oktobri, gaisa temperatūra vietām Latvijā pazemināsies līdz -4 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Svētdien, 19. oktobrī, būs daļēji mākoņains laiks. Vietām, galvenokārt rietumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, kā arī naktī ir iespējams slapjš sniegs.

Galvenokārt pūtīs lēns vējš.

Naktī un svētdienas, 19. oktobra, rītā atsevišķās vietās veidosies migla.

Naktīs gaisa temperatūra noslīdēs līdz pat -4 grādu atzīmei, bet daļā piekrastes termometra stabiņš nenoslīdēs zem 0…+3 grādiem.

Dienās gaiss Latvijā lielākoties iesils līdz +6…+10 grādiem.

