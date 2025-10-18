Foto: Freepik.com

Vīnogu ieguvumi veselībai: 7 iemesli, kāpēc tās vajadzētu ēst teju katru dienu 0

14:45, 18. oktobris 2025
Vīnogas nav tikai salda uzkoda, tās ir īsts vitamīnu, antioksidantu un šķiedrvielu avots, kas var dot būtisku labumu veselībai gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Uztura speciālisti uzsver, ka daži no vīnogu pozitīvajiem efektiem kļūst jūtami jau pavisam drīz pēc tam, kad sākat tās regulāri iekļaut savā ēdienkartē. Lūk, septiņi iemesli, kāpēc šo ogu noteikti vajadzētu ēst biežāk.

Lasīt citas ziņas

Palīdz uzturēt šķidruma līdzsvaru organismā

Vīnogas sastāv gandrīz pilnībā no ūdens, turklāt tās satur arī vērtīgus elektrolītus, piemēram, kāliju. Tas nozīmē, ka, ēdot vīnogas, organisms vieglāk uztur šķidruma balansu un novērš dehidratācijas risku. Kālijs palīdz arī regulēt asinsspiedienu un nodrošina normālu sirds ritmu. Īpaši noderīgi tas ir karstā laikā vai pēc fiziskām aktivitātēm, kad ķermenis zaudē daudz šķidruma – sauja vīnogu var būt pat labāka par sporta dzērienu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

