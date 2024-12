Foto: Pexels.com

7 ēdieni, kas sniegs līdzīgu efektu kā “Ozempic” un liks taukiem no vēdera atkāpties Ieteikt







Daudzi gaida līdz Jaunajam gadam, lai sāktu to ar jauniem mērķiem, apņemtos ievērot veselīgu dzīvesveidu, taču, iespējams, daži vēlas atbrīvoties no liekajiem kilogramiem pirms svētku perioda sākuma. Uztura speciāliste ziņu portālā “The Sun” dalījusies ar ēdieniem, kas ļaus panākt vēlamo efektu.

Reklāma Reklāma

Uztura speciāliste norāda, ka visbiežāk cilvēki, kuri vēlas notievēt, vispirms iedomājas par sporta zāles apmeklējumu. Tas ir pierādīts fakts – vairāk kustoties, jūs varat zaudēt kilogramus, kā arī uzlabot vispārējo veselību un labklājību. Bet, pēc viņas teiktā, īstā vēdera tauku zaudēšanas burvība notiek virtuvē.

Lieliska lieta, ar ko sākt, ir samazināt našķu un pusfabrikātu uzņemšanu, taču viņa ieteikusi arī septiņus produktus, kas bagāti ar zarnām labvēlīgām baktērijām un kas var palīdzēt pirms Ziemassvētkiem atbrīvoties no vēdera taukiem.