Foto: Pexels.com

7 ikdienas paradumi, kas liek atkal un atkal iekrist toksiskās attiecībās 0

kokteilis.lv
18:11, 10. septembris 2025
Kokteilis Mīli

Esot attiecībās, cilvēks, protams, cenšas darīt visu, lai tās būtu laimīgas un veselīgas. Parasti neviens apzināti nemeklē toksisku partneri vai necenšas pats iznīcināt attiecības. Taču bieži vien nemanāmi ikdienā iezogas ieradumi, kas pamazām izsūc visu prieku no attiecībām.

Psiholoģe ziņu portālam Yourtangoo atklāj, ka cilvēki, kuri regulāri piesaista neveselīgas attiecības, bieži mēdz darīt šīs 7 lietas.

1. Nepārtraukti skatās telefonā

Kad sarunas laikā vairāk uzmanības velti tālrunim, nevis partnerim, tu nemanot sūti vēstījumu: “Tu man neesi prioritāte.” Vai nu esi pilnībā klātesošs, vai arī paskaidro, ka runāsi, tiklīdz pabeigsi.

2. Publiski smejas par partneri

Privātās sarunās varat pasmieties par sīkumiem, taču, izceļot partnera vājās vietas citu priekšā, cilvēks nemanot ievaino otru. Pat “nevainīgs joks” draugu lokā var sagraut uzticību.

