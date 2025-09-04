#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. Scanpix/Jens Büttner/dpa

Ja vīrietis dara šīs 11 lietas, nav šaubu, viņš joprojām trakoti mīl savu sievu 0

kokteilis.lv
12:23, 4. septembris 2025
Kokteilis Mīli

Salīdzinot ar sievietēm, vīriešiem pievilcībai ir daudz nozīmīgāka loma attiecībās, secināts “Journal of Personality and Social Psychology” pētījumā. Tomēr šīs pievilcības, tuvības un saiknes uzturēšana nav tikai izskata jautājums. Sākot no dažādiem ikdienas sīkumiem un beidzot ar palīdzību grūtās dienās, vīri, kuri joprojām trakoti mīl savas sievas, to parāda dažādos veidos.

Reklāma
Reklāma

Kādos?

1. Pievērš uzmanību

Ģimenes automašīnas, kas rada galvassāpes – no šiem 4 modeļiem labāk izvairīties
12 slepeni vīriešu ieradumi: ko viņi dara, kad neviens neredz?
Kokteilis
Šajos sešos datumos dzimst visgudrākie cilvēki: vai esi starp viņiem?
Lasīt citas ziņas

Vai tas būtu jauns matu griezums vai vienkārši uzmanīga klausīšanās, kad viņa dalās emocijās — uzmanība ir viens no pievilcības signāliem. Tas šķiet sīkums, bet patiesībā ir ļoti apzināta rīcība.

2. Izsaka pārdomātus komplimentus

Regulāri komplimenti ne tikai stiprina attiecības, bet arī pastiprina tuvību. Pievilcība nav tikai fiziska — tā bieži vien izpaužas emocionāli un verbāli.

3.  Pieskaras, apskauj

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Tādu milzeni satikt – infarkts garantēts!” Sedas purvā iemūžināts brangs lācis
Tramps nogriež daļu drošības finansējuma Baltijai – Eiropa satraukta
TV24
TV24 ēterā skatāms jau trešais satiksmes drošībai veltīts raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība”

Roku turēšana, apskāviens pirms darba vai pieskāriens garāmejot — šie žesti stiprina saikni un ir pievilcības pazīme.

4. Bieži skatās acīs

Acu kontakts veicina intimitāti un saikni, kā arī palīdz justies sadzirdētam un novērtētam sarunās vai strīdos.

5. Flirtē

Flirts nav domāts tikai jaunām attiecībām — arī pēc daudziem gadiem laulībā tas saglabā dzirksti.

6. Palīdz mājas darbos

Kad vīrs palīdz mājās vai uzņemas papildu darbus, tas ir ne tikai atbalsts, bet arī rūpes un mīlestības izpausme.

7. Ir atklāti un ievainojami

Savās emocijās un sāpēs dalīties nav viegli, taču vīri, kuri joprojām izjūt pievilcību pret savām sievām, to dara, jo atklātība stiprina tuvību.

8. Ir gatavi kompromisiem

Sākot no sīkumiem līdz lielākām lietām, kompromiss ir veids, kā parādīt rūpes un pievilcību.

9. Aizstāv sievu

Publiski nostāties viņas pusē, pat ja tas ir neērti — tā ir skaidra pievilcības un uzticības pazīme.

10. Cenšas atstāt iespaidu

Vai tā būtu mērķu sasniegšana, mājas darbi vai mazas dāvanas — vīrs, kurš joprojām trakoti mīl savu sievu, vēlas radīt iespaidu savas sievas acīs.

11. Lepojas ar viņu

Runāt ar citiem par sievu ar prieku un lepnumu — tā ir viena no skaistākajām mīlestības un pievilcības izpausmēm.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Esi vērīga! Viņš saka, ka ir brīvs, bet šīs 7 pazīmes var norādīt uz pretējo…
Kokteilis
6 lietas, pēc kurām vīrieši klusībā alkst gultā, bet nevēlas to atzīt
Šādas sievietes ir ļoti grūti mīlēt: 5 uzvedības modeļi, kas atgrūž vīriešus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.