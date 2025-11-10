“8.-9. klasē daži skolēni uz jautājumiem atbild ar “čo”!” Bijušais vēstures skolotājs atklāj skaudro realitāti skolās 0
Rīgas domes deputāts (NA) un bijušais vēstures skolotājs Kaspars Spunde TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” atklāja, ka daļa skolēnu nepārzina latviešu valodu pat 8.-9. klasē.
No šī gada 1. septembra bijusī Čiekurkalna pamatskola, kas iepriekš nodrošināja izglītību krievu valodā, tika pievienota latviešu Rīgas 45. vidusskolai. Šī pāreja izgaismoja vairākas problēmas, kas bija radušās un tika pieļautas vairāku gadu laikā.
“Tās klases, kuras man tika uzticētas no 6. līdz 9. klasei, puse no skolēniem ļoti slikti vai nemaz nepārzināja latviešu valodu,” stāsta Spunde. Viņš atzīst, ka daļa skolēnu pat atklāti norādījuši, ka nepārzina latviešu valodu.
Spunde norāda, ka pāreja uz mācībām latviešu valodā notika vairākus gadus, taču pieredzētais liek domāt, ka tā bijusi formāla un uz papīra. “Tāpēc rodas jautājums – kurā brīdī notika izglītības rezultātu falsifikācija? Vai tas bija izglītības ministrijas pusē, kur visi atskaitījās, ka viss ir lieliski, vai skolas pusē, kur šie rezultāti tika falsificēti?” saka Spunde.
Pretējā gadījumā es nespēju izskaidrot situāciju, kā tas ir iespējams, ka 8-9 klasē ir skolēni, kuri nepārzina latviešu valodu un uz maniem jautājumiem spēj atbildēt ar “čo”, viņš piebilst.
Viņš atzīst, ka iespējams, kāds skolēns uzvedas provokatīvi, bet lielākā daļa vienkārši nesaprot un nerunā latviešu valodā.