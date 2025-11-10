“8.-9. klasē daži skolēni uz jautājumiem atbild ar “čo”!” Bijušais vēstures skolotājs atklāj skaudro realitāti skolās 0

LA.LV
9:13, 10. novembris 2025
Stāsti Pieredze

Rīgas domes deputāts (NA) un bijušais vēstures skolotājs Kaspars Spunde TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” atklāja, ka daļa skolēnu nepārzina latviešu valodu pat 8.-9. klasē.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem ar vājiem nerviem nelasīt! Melnais horoskops visām zodiaka zīmēm
“Kad meita šo stāstīja, pat neticēju!” Degvielas uzpildes stacijā parādījusies noderīga iekārta 4
“Ir kaut kas, ar ko…” Ukraina plāno sarīkot iespaidīgu “šovu” Maskavā
Lasīt citas ziņas

No šī gada 1. septembra bijusī Čiekurkalna pamatskola, kas iepriekš nodrošināja izglītību krievu valodā, tika pievienota latviešu Rīgas 45. vidusskolai. Šī pāreja izgaismoja vairākas problēmas, kas bija radušās un tika pieļautas vairāku gadu laikā.

“Tās klases, kuras man tika uzticētas no 6. līdz 9. klasei, puse no skolēniem ļoti slikti vai nemaz nepārzināja latviešu valodu,” stāsta Spunde. Viņš atzīst, ka daļa skolēnu pat atklāti norādījuši, ka nepārzina latviešu valodu.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Divi jaunieši Rīgas centrā brutāli piekauj un aplaupa garāmgājēju
Tiesa pasludina spriedumu ziemā Rēzeknes novadā nosalušā divus gadus vecā puisīša lietā. Sods šķiet nesamērīgi maigs
“Viņš to var izdarīt!” Zelenskis brīdina, ka Putins ir gatavs izvērst karu plašumā

Spunde norāda, ka pāreja uz mācībām latviešu valodā notika vairākus gadus, taču pieredzētais liek domāt, ka tā bijusi formāla un uz papīra. “Tāpēc rodas jautājums – kurā brīdī notika izglītības rezultātu falsifikācija? Vai tas bija izglītības ministrijas pusē, kur visi atskaitījās, ka viss ir lieliski, vai skolas pusē, kur šie rezultāti tika falsificēti?” saka Spunde.

Pretējā gadījumā es nespēju izskaidrot situāciju, kā tas ir iespējams, ka 8-9 klasē ir skolēni, kuri nepārzina latviešu valodu un uz maniem jautājumiem spēj atbildēt ar “čo”, viņš piebilst.

Viņš atzīst, ka iespējams, kāds skolēns uzvedas provokatīvi, bet lielākā daļa vienkārši nesaprot un nerunā latviešu valodā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Nervus kutinoši brīži vecākiem…” Jau 2 mēnešus skolās ir aizliegti mobilie telefoni, ko tas ir devis?
Auklītes pelna kapeikas! Izglītības jomas darbinieki ceļ trauksmi par skolotāju palīgu zemajām algām
TV24
“Būtībā mēs paši esam mākslīgi uzturējuši šo problēmu,” Krusts nosauc lielāko Latvijas izglītības sistēmas kļūdu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.