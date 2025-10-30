Auklītes pelna kapeikas! Izglītības jomas darbinieki ceļ trauksmi par skolotāju palīgu zemajām algām 5
Skolotāju atalgojums un slodze Latvijā jau gadiem ilgi ir neatrisināta problēma. Par to liecina arī iepriekš LA.LV portālā publicētais stāsts par skolotāju, kura algas saņemšanas brīdī piedzīvoja patiesu šoku un neizpratni.
“Saņēmu algas lapiņu… Pateikt to, ka esmu šokā ir pateikt neko. Es tiešām mīlu savu darbu, no sirds mīlu, atzinību saņemu no bērniem un kolēģiem, tas nozīmē, ka darbu arī daru ļoti labi… tomēr es vairs nespēju, man nav spēka un tā turpināt nevar, es no 3 starpbrīžiem šodien raudāju divos… Biju pie vadības, zinu, ka viņi nav vainīgi un tur neko nevar izdarīt, bet es rakstu atlūgumu…,” viņa raksta.
Šoreiz uzmanība tiek pievērsta skolotāju palīgiem un auklītēm. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības(LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga sociālo mediju platformā “Facebook” raksta…
Skolotāja palīgs jeb auklīte man pajautāja, vai LIZDA iestājas par viņu algām? Kā panākt cienīgāku algu? Ko darīt? Atbildēju. LIZDA vēršas pie pašvaldībām ar lūgumu palielināt skolotāju palīgu algu katrā reizē, kad palielina pedagogu algas. Zinu, ka algas daudzviet ir knapi virs minimālās algas valstī. Rīgā, Pierīgā ir labāka situācija.
Ja nelīdz sarunas, lūgumi, tad varbūt jāsarīko auklīšu protesta akcija – neiet uz darbu? Varat iedomāties, kas notiks pirmsskolās? Esmu pārliecināta, ka skolotājas atbalstīs, jo auklītes vienmēr ir atbalstījušas pedagogus, kad cīnās par savām tiesībām. Ko pašas auklītes ir gatavas darīt?
Natālija pilnībā piekrīt, uzsverot, ka skolotāja palīgs ir neaizstājams atbalsts gan skolotājam, gan bērniem ikdienas darbā. Viņi nodrošina, lai mācību process noritētu raiti, bērni saņemtu individuālu uzmanību un drošu vidi attīstībai. Natālija uzsver, ka skolotāja palīga darbs prasa lielu pacietību, sirds siltumu un atbildību, tāpēc viņu atalgojumam būtu jābūt cienīgam un atbilstošam ieguldītajam darbam.
Ivanda uzskata, ka visiem pedagogiem vienlaicīgi būtu jāceļas kājās, jo tikai tā būtu jēga. Viņa kritizē pastāvīgo pakāpenisko algas palielināšanu, norādot, ka pa pilienam to darīt jau gadus nav ne cienīgi, ne atbilstoši pedagogiem.
Arī Katrīna pauž savu viedokli: “Diemžēl jau iepriekš ir pierādījies fakts, kad ar streika palīdzību nekas diži nav panākts. Uzskatu, ka vienlīdzībai starp pedagogu grupā un pedagoga palīgu ir jābūt. Arī manā praksē šobrīd (vecumposms 5-6), pedagoga palīgs iesaistās mācību procesā bez jautāšanas, visur palīdz un ļoti labi, ka tā. Patiesībā šādi darbinieki, kas ir gatavi ieguldīties būtu jānovērtē un ne tikai ar darba samaksas palielināšanu. Ja tiek palielināta pedagoga darba samaksa, tad arī pedagoga palīgam būtu jānodrošina samaksas pieaugums. Pēc pieredzes varu teikt, ja mūsu valstī būtu princips strādājam mazāk, saņemam vairāk, es domāju visi būtu gana pateicīgi un gandarīti.””
Marīte uzskata, ka skolotāja palīgs dara dubultu darbu – savus pienākumus un vēl palīdz skolotājam, tāpēc viņi ir pelnījuši atbilstošu atlīdzību. Viņa norāda, ka pašvaldības vairāk domā par savām algām, un uzsver, ka streiks neko nemaina, ja tikai mazākā daļa tajā piedalās. Pēc Marītes domām, visiem vajadzētu būt vienotiem – “viens par visiem, visi par vienu”. Viņa arī piebilst, ka pedagogiem algas pielika, bet slodzes nenoņēma, un valdības sauklis ir “solīt sola, bet nedeva”.
Arī Sanija dalās savā pieredzē: “Tieši to pašu esmu teikusi kolēģiem, kad notiek gaušanās par darbu naktī, brīvdienās labojot, veidojot, savadot… “Bet kāpēc tu to dari?” Kamēr mēs visi turpināsim strādāt pat 3x vairāk papildstundas kā tiek apmaksātas šiem darbiem, viss visiem šķiet kārtībā! Nedarām! Masveidā!
Nav grāmatu – nebūs arī pašu veidoto darba lapu un materiālu! Ar labošanu- konkrētā termiņā jāizlabo! Nav variantu, atzīme iegūstama tikai ar “zilo aili” e-klasē jeb pārbaudes darbu! Nelabojam! Masveidā! Kad varam – izlabojam! Jā, papīri tīri, materiāli gatavi, bet pārdeguši pedagogi. Man, piemēram, saplānoti bija pārbaudes darbi visām klasēm pirms rudens brīvlaika. Nu nepaspēju pat brīvlaika nedēļā izlabot ap 300 darbiem, savadīt visus e-klasē! Šodien labs skolotājs skaitās tas, kuram “papīri kārtībā” un darbu “nes uz mājām.””
Arī citi sociālo mediju lietotāji norāda, ka auklītes un skolotāju palīgi pelna pārāk maz un par savu grūto darbu ir pelnījuši daudz lielāku atalgojumu, nekā saņem pašlaik.