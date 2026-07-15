“95% patiesības un 5% melu,” Āboliņš komentē Krievijas propagandas paņēmienus 0
Krievijas propaganda bieži vien nav veidota tikai no pilnīgiem meliem, bet gan no patiesības sajaukuma ar nelielu nepatiesības daļu, kas padara vēstījumu daudz iedarbīgāku, uzskata Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ivars Āboliņš (NA).
Viņš TV24 raidījumā “Runāsim atklāti” norādīja, ka iepriekš savā darbā vairāk saskāries ar dezinformācijas un Krievijas naratīvu analīzi un secinājis – efektīvākā propaganda parasti nav balstīta uz acīmredzami izdomātiem apgalvojumiem.
Pēc Āboliņa teiktā, rafinēta propaganda izmanto patiesus faktus, kuriem pievieno nelielu maldinošu elementu. Tieši šis nelielais sagrozījums esot tas, kas ļauj manipulēt ar cilvēku uztveri un virzīt noteiktu vēstījumu.
Āboliņš uzsvēra, ka tādēļ cīņā ar dezinformāciju nepietiek tikai atpazīt acīmredzamus melus – būtiski ir arī kritiski izvērtēt vēstījumus, kuros daļa informācijas šķiet patiesa.