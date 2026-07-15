No vīna strūklakām līdz traģēdijai ar upuriem: 10 vēsturē iespaidīgākie kāzu stāsti 0
Kāzas daudziem ir viens no nozīmīgākajiem dzīves notikumiem, taču daži pāri šo dienu pārvērtuši par grandioziem šoviem, par kuriem runā vēl gadu desmitiem un pat gadsimtiem vēlāk.
Karaļi, prinči, kino zvaigznes un sabiedrībā zināmas personas savās kāzās ieguldījuši milzu līdzekļus, radot ceremonijas, kas kļuvušas par vēstures daļu.
No grezniem banketiem un tūkstošiem viesu līdz slepenām laulībām un ceremonijām, kuras vēroja simtiem miljonu cilvēku visā pasaulē – šie ir 10 no iespaidīgākajiem kāzu stāstiem, ko apkopojis “Euronews”.