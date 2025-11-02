Punšs ar rozmarīnu un granātābolu – silts un garšīgs dzēriens drēgniem rudens vakariem 0
Rudens un ziemas vakari ir kā radīti aromātiskiem un krāsainiem dzērieniem, kas piepilda māju ar siltumu un svētku noskaņu. Šis granātābolu punšs, papildināts ar kanēli, rozmarīnu, krustnagliņām un vaniļas pāksti, ir ideāls gan svētku galdam, gan kopīgiem vakariem ar draugiem. Pagatavot to ir vienkārši – tikai mazliet pacietības, un rezultātā būs dzēriens, kas iepriecinās acis un sildīs sirdi.
Sastāvdaļas:
1 l granātābolu sula;
1 lauru lapa;
20 g rozmarīns;
6 krustnagliņas;
60 g brūnais cukurs;
1 apelsīns;
1 kanēļa standziņa;
300 ml toniks;
40 g sarkanvīna etiķis;
300 ml Prosecco;
1 granātābols;
1 vaniļas pāksts.
Pagatavošana:
- Ja punšu vēlas bezalkoholisku, tad Prosecco vietā var likt toniku.
- Katliņā liek granātābolu sulu, pusi rozmarīna, kanēļa standziņu, smalki sarīvētu apelsīna mizu, krustnagliņas, lauru lapu, uz pusēm pārgrieztu vaniļas pāksti un cukuru.
- Uzsilda uz mazas uguns, līdz cukurs izkusis.
- Noņem no uguns un uzliek vāku.
- Atstāj vismaz uz 2 stundām.
- Pēc 2 stundām nokāš, pievieno sarkanvīna etiķi, toniku, Prosecco un izlobītas granātābola sēklas.
- Pasniedz atdzesētu.
Lai labi garšo!