Prāto, ko garšīgu pagatavot brīvdienām? Ķirbja biezeņa pudiņa recepte 0

18:14, 30. oktobris 2025
Receptes

Ātri pagatavojams saldēdiens ar ķirbīti galvenajā lomā.

Sastāvdaļas

Veselam
400 g ķirbja biezeņa (novārīts un sablendēts ķirbis)
3 olas
200 ml saldā krējuma
80 g cukura (vai medus)
1 tējkarote kanēļa
pustējkarote ingvera pulvera
1 tējkarote vaniļas ekstrakta
šķipsna sāls
Pagatavošana

Ķirbja biezeni, cukuru, olas, saldo krējumu un garšvielas sajauc, līdz masa viendabīga. Lej cepamtraukā vai mazos keramikas trauciņos. Cep cepeškrāsnī 180 oC aptuveni 40 minūtes, līdz pudiņš sacietējis un virspuse viegli brūna.

Atstāj nedaudz atdzist, pasniedz ar putukrējumu vai grauzdētām sēklām, riekstiem.

Der zināt!

Ķirbju šķirnes atšķiras pēc garšas, tekstūras un ūdens daudzuma, tāpēc cepšanai, zupām un salātiem piemērotas atšķirīgas šķirnes. Piemēram, salātiem labāk izvēlēties tos, kam ir stingrs mīkstums un viegli saldena garša. Tādi ir sviesta, Hokaido un spageti ķirbji.
Zupām der ķirbji ar maigu, krēmīgu konsistenci, ko viegli sablendēt. Krēmzupām var izvēlēties muskata ķirbi, tas ir ļoti aromātisks, viegli saldeni pikants, arī sviesta ķirbi vai jaunu, ne pārāk lielu parasto dārza ķirbi.
Cepšanai – krāsnī, sacepumos, pildīšanai – piemēroti ķirbji ar saldu, biezu mīkstumu, kas cepoties nekļūst par putru. Gan cepšanai šķēlēs, gan pildīšanai der muskata, sviesta un Hokaido ķirbji.

