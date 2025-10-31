Kabaču recepte, kuru gribēsies ēst vēl un vēl 0
Kad vēlies gardu, sātīgu un vienlaikus vieglu maltīti, šie piepildītie kabači ar malto gaļu, ķirbi un picas sieru būs īstā izvēle.
Sastāvdaļas:
600 g kabacis;
500 g ķirbis;
150 g picas siers;
400 g Malta liellopa gaļa;
200 g “Meistara Marka” kupāti;
150 g plāni sagriezts bekons;
1 gb, sīpols;
Iemīļotās garšvielas;
sāls;
pipari;
Svaigi zaļumi.
Pagatavošana:
- Kabačus sagriež biezās apaļās šķēlēs, izgrebj vidu, katru šķēli aptin ar bekonu un izkārto uz cepamās pannas
- Malto liellopa gaļu sajauc ar termiski neapstrādātu kupātu masu un iecienītajām garšvielām
- Ar gaļas masu piepilda kabaču gredzenus un virspusē liek sīpolu šķēlītes
- Sarīvē ķirbi, sajauc ar rīvētu picas sieru un kārto apkārt kabačiem uz cepamās pannas
- Liek cepties iepriekš uzkarsētā krāsnī 180 °C temperatūrā aptuveni 20 minūtes
- Pirms pasniegšanas pārkaisa ar svaigiem zaļumiem
Lai labi garšo!