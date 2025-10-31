Foto – Shutterstock

Kabaču recepte, kuru gribēsies ēst vēl un vēl 0

LA.LV
22:03, 31. oktobris 2025
Receptes

Kad vēlies gardu, sātīgu un vienlaikus vieglu maltīti, šie piepildītie kabači ar malto gaļu, ķirbi un picas sieru būs īstā izvēle.

Sastāvdaļas:

600 g kabacis;
500 g ķirbis;
150 g picas siers;
400 g Malta liellopa gaļa;
200 g “Meistara Marka” kupāti;
150 g plāni sagriezts bekons;
1 gb, sīpols;
⁠Iemīļotās garšvielas;
sāls;
pipari;
Svaigi zaļumi.

Pagatavošana:

  1. Kabačus sagriež biezās apaļās šķēlēs, izgrebj vidu, katru šķēli aptin ar bekonu un izkārto uz cepamās pannas
  2. Malto liellopa gaļu sajauc ar termiski neapstrādātu kupātu masu un iecienītajām garšvielām
  3. Ar gaļas masu piepilda kabaču gredzenus un virspusē liek sīpolu šķēlītes
  4. Sarīvē ķirbi, sajauc ar rīvētu picas sieru un kārto apkārt kabačiem uz cepamās pannas
  5. Liek cepties iepriekš uzkarsētā krāsnī 180 °C temperatūrā aptuveni 20 minūtes
  6. Pirms pasniegšanas pārkaisa ar svaigiem zaļumiem

Lai labi garšo!

