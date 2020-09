Ilustratīvs foto Foto: SHUTTERSTOCK

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Vai adresi ar ielas nosaukumu var nomainīt pret mājas vārdu?” – jautā Ingrīda no Daugavpils.

Valsts zemes dienestā (VZD) informē, ka tajās pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur pašvaldība pieņēmusi lēmumu par ielas izveidošanu, apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Savukārt tajās pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, pašvaldība ēkai kopā ar zemes vienību piešķir nosaukumu. Piešķirtais nosaukums saglabājas līdz brīdim, kad pašvaldība pieņem lēmumu par ielas izbūvi un nosaukuma (mājasvārda) aizstāšanu ar mājas numuru. Šādu kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 698 Adresācijas noteikumi. Tādējādi persona pati nevar izvēlēties, vai mājai būs numurs vai nosaukums, jo to nosaka pašvaldība. “Gadījumos kad pašvaldība mājai piešķīrusi mājas numuru, mājas īpašniekam ir tiesības mājas vēsturisko nosaukumu izmantot kā alternatīvo nosaukumu, ja pašvaldība lēmumā par adreses maiņu atzīmē faktu par alternatīvā nosaukuma saglabāšanu. Šādā gadījumā ēkas vēsturiskais nosaukums nekalpos kā adrese,” norāda VZD pārstāvis Hardijs Lāns.

Lielākoties iedzīvotāji adreses maiņu uztver saprotoši, jo apzinās, ka adresācijai jābūt skaidrai un saprotamai, īpaši operatīvo dienestu darba vajadzībām. Atsevišķos gadījumos īpašnieki tomēr vēlas saglabāt mājas nosaukumu daiļskanīguma vai vēsturisko saišu dēļ.

“Valstī ir ļoti svarīga pēc vieniem noteikumiem izveidota adrešu informācijas sistēma, lai atvieglotu orientēšanos apvidū un nekļūdīgi varētu atrast konkrēto objektu. Gadījumos kad pilsētas vai ciema teritorijā ir izveidotas ielas, pie ielām esošajām ēkām nosaukumi pašvaldībai vai tās pilnvarotajai institūcijai maināmi pret numuriem, jo secīgi piešķirti numuri ar piesaisti ielas nosaukumam nodrošina saprotamu un vienkāršu konkrētā adresācijas objekta atrašanu,” adrešu maiņu pamato VZD pārstāvis. Viņš uzsver, ka ērta objekta atrašana nepieciešama ne tikai attiecīgās pilsētas vai ciema iedzīvotājiem, bet galvenokārt personām, kas konkrēto teritoriju pietiekami nepārzina. Ļoti ieinteresēti pēc precīzas un vienotas adrešu sistēmas ir operatīvie dienesti, lai nepieciešamības gadījumā pēc iespējas ātrāk sasniegtu konkrēto objektu.

Uzziņa:

• Īpašuma nosaukums nav adrese. Nekustamais īpašums ir objektu kopums, kas var sastāvēt no viena vai vairākiem objektiem (zemes vienībām, ēkām, telpu grupām). Īpašuma nosaukums tiek piešķirts īpašumam kopumā, bet adrese tiek piešķirta tajā ietilpstošajam adresācijas objektam atsevišķi. Ja īpašuma sastāvā ietilpst vairāki adresācijas objekti, katram no tiem piešķir savu adresi. Piemēram, īpašumā ar nosaukumu “Ceriņi ” ietilpst trīs ēkas: dzīvojamā, biroja un tirdzniecības ēka. Katrai no ēkām piešķir atsevišķu adresi.

• Citādi ir ar funkcionāli saistītām ēkām, par ko ierasti uzskata palīgēkas, kuru mērķis ir nodrošināt galvenās ēkas (adresācijas objekta) uzturēšanu un netraucētu funkcionēšanu. Šādā gadījumā adrese tiek piešķirta tikai galvenajai ēkai.