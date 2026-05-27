FOTO: Edijs Pālens/ LETA
Apvienotais saraksts” Saeimas frakcijas deputāts Andris Kulbergs piedalās preses konferencē pēc konsultācijām ar Valsts prezidentu un visu Saeimas frakciju deleģētajiem pārstāvjiem par jaunas valdības izveidi.

Jaunajai valdībai ceļš praktiski brīvs: Kulberga koalīcijai Saeimā pārliecinošs vairākums 0

13:50, 27. maijs 2026
Jaunajai valdībai, par kuru Saeima balsos jau ceturtdien, parlamentā, visticamāk, problēmu nebūs, koalīciju veidojošās partijas kopā savākušas vismaz 66 deputātu balsis, nodrošinot pārliecinošu vairākumu.

Lielākā frakcija koalīcijā ir “Jaunā vienotība” (JV) ar 25 deputātiem, savukārt Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) ir 16 vietas, “Apvienotajam sarakstam” (AS) – 13, bet Nacionālajai apvienībai (NA) – 12 deputāti.

Vienlaikus jaunās koalīcijas balsu skaits ir lielāks, piemēram, ZZS balsojumus atbalsta Oļegs Burovs (GKR) un Andrejs Ceļapīters.

Tāpat jauno valdību varētu atbalstīt pie frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts Igors Rajevs.

Jau vēstīts, ka Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis Andrim Kulbergam (AS).

Kulberga pārstāvētais AS finanšu ministra amatam virza Māri Kučinski, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju gatavs vadīt Edgars Tavars.

No JV jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiks virzīts Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru – līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

NA vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus attiecīgi virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Nauri Puntuli, Jāni Dombravu un Jāni Vitenbergu.

No ZZS jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis.

Tāpat no ZZS amatu saglabās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.

Valsts kanceleja skaidrojusi, ka Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno Ministru kabinetu.

