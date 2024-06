Nacionālo bruņoto spēku publicitātes foto

Aizsardzības ministrija (AM) aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 27 gadiem no svētdienas līdz 2025.gada 10.janvārim brīvprātīgi pieteikties Valsts aizsardzības dienesta 2025.gada jūlija 11 mēnešu dienestam militārajā bāzē Ādažos, aģentūru LETA informēja AM.

Sestdienas vakarā noslēdzās brīvprātīga pieteikšanās valsts aizsardzības dienestam, lai 11 mēnešu ilgās apmācības sāktu 2025.gada janvārī.

Valsts aizsardzības dienesta 2025.gada janvāra 11 mēnešu dienests Nacionālo bruņoto spēku vienībā tiks īstenots Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljonā, Gaisa spēkos un Zemessardzes 2.Vidzemes brigādē.

Karavīram, kurš dienesta izpildei pieteicies brīvprātīgi un pildīs 11 mēnešu dienestu Nacionālo bruņoto spēku vienībā, ikmēneša kompensācija ikdienas izdevumiem plānota 600 eiro apmērā, savukārt valsts aizsardzības dienestā obligātā kārtā iesaukto ikmēneša kompensācija ikdienas izdevumiem būs divreiz mazāka.

Atvaļināšanās kompensācija pēc dienesta beigām ir 1100 eiro.