Nacionālo bruņoto spēku (NBS) jauno karavīru izlaidums un zvērestu došanas pasākums NBS Ādažu bāzē, 2023.gads. Foto: Paula Čurkste/LETA

Saeima nolēmusi – par tīšu izvairīšanos no mobilizācijas vainīgo varēs apcietināt uz ilgāku laiku Ieteikt







Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Krimināllikumā, ar kuriem pastiprināts kriminālsods par tīšu izvairīšanos no mobilizācijas, aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā.

Reklāma Reklāma

Par tīšu izvairīšanos no mobilizācijas, ja to izdarījusi persona, kura pakļauta mobilizācijai civilās aizsardzības pasākumu veikšanai, varēs sodīt arī ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, bet ja no mobilizācijas izvairīsies rezerves karavīrs, rezervists vai zemessargs – ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. Pašlaik likumā noteiktais sods par to ir īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.

Tāpat noteikts, ka par citas personas identitātes izmantošanu, ja ar to valstij, pašvaldībai vai personai, kuras identitāte izmantota, radīts būtisks kaitējums, vai ja tā izdarīta atriebības, mantkārības vai šantāžas nolūkā, plānots sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Savukārt, ja tas tiks veikts, kārtojot latviešu valodas prasmes vai citu Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudi, lai radītu šai personai iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, varēs piemērot brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem līdz šim noteiktā gada vietā.

Deputāti arī nolēma atteikties no iespējas piemērot sabiedrisko darbu kā sodu par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Tāpat sabiedrisko darbu nevarēs piemērot par atteikšanos no apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes vai ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu.