Ātrām vakariņām: citronā marinēti vistas stilbiņi ar kartupeļiem 0

23:03, 4. janvāris 2026
Receptes

Citrona miziņa satur aromātiskas eļļas, kas bagātīgi papildina dažādu garšvielu maisījumus un iederas gan gaļas, gan zivju ēdienos.

Sastāvdaļas

8 vistu stilbiņi
4 vidēja lieluma kartupeļi
6 ķiploka daiviņas
50 ml olīveļļas
1,5 citroni
2 ēdamkarotes rīvētas citrona miziņas
2 ēdamkarotes kapātu pētersīļu
1 tējkarote kaltēta oregano
1 tējkarote kaltēta timiāna
malti melnie pipari, sāls

Pagatavošana

Kartupeļus nomazgā un nemizotus sagriež daiviņās. No viena citrona norīvē miziņu un izspiež sulu, bet pusi neliela citrona sagriež plānās šķēlītēs. Ķiploka daiviņas smalki sakapā.

Lielā bļodā sajauc eļļu, citrona miziņu, citrona sulu, ķiplokus un garšvielas. Pievieno vistu stilbiņus un kartupeļus, ar rokām kārtīgi sajauc. Kārto uz cepešplāts, kurā ieklāts cepampapīrs. Šur tur iesprauž citrona šķēlītes. Liek cepeškrāsnī un cep 220 grādos 30 minūtes.

Izņem, apgriež stilbiņus uz otru pusi un turpina cept vēl aptuveni 20 minūtes.

Tēmas
