Venecuēlā visā valstī notiek protesti pret vēlēšanu rezultātu viltošanu. 2024. gads.
Venecuēlā iecelta pagaidu prezidente 0

LETA
19:20, 4. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Venecuēlas armija svētdien atzinusi viceprezidenti Delsiju Rodrigesu par pagaidu prezidenti.

Venecuēlas aizsardzības ministrs Vladimirs Padrino nāca klajā ar paziņojumu, kurā pauda atbalstu Augstākās tiesas lēmumam atzīt Rodrigesu par pagaidu prezidenti.

Armija aicināja cilvēkus atsākt savas ikdienas gaitas.

Jau vēstīts, ka ASV spēki sestdien veica gaisa triecienus Karakasā un izveda no valsts Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro un viņa sievu Sīliju Floresu, un ASV prezidents Donalds Tramps pēc tam paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus.

ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien paziņoja, ka Vašingtona ir gatava sadarboties ar Rodrigesu un pārējiem Venecuēlas līderiem, un uzsvēra, ka ASV viņus vērtēs pēc darbiem, nevis pēc publiskajiem izteikumiem.

