Aizvadītajā diennaktī dzēsti 47 kūlas ugunsgrēki
Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 47 kūlas ugunsgrēki, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Daugavpilī kūla dega piecu hektāru platībā. Līdzīgi apjomīgi ugunsgrēki dzēsti arī Rēzeknes novadā un Augšdaugavas novadā, kur vietām dega kūla vairāk nekā trīs hektāru platībā, apdraudot infrastruktūru, tostarp elektrības stabus un lauksaimniecības objektus.
Papildus tam glābēji devās arī uz citiem izsaukumiem. Valmieras novada Sedā dzēsts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, kur dega šķūņi 120 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsējiem izdevās nosargāt blakus esošo saimniecības ēku un siltumnīcu. Savukārt Cēsu novadā izglābti trīs cilvēki no automašīnas, kas nobrauca no ceļa un daļēji atradās upē. Cietušie nodoti mediķiem.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 101 izsaukumus – 62 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem 47 bija kūlas ugunsgrēki un viens meža ugunsgrēks, 14 uz glābšanas darbiem, bet vēl 25 izsaukumi bija maldinājumi.