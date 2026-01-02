“Tesla” 2026.gadā zaudējusi līderpozīcijas elektroauto tirgū 0
Uzņēmuma “Tesla” dominance pasaules elektroauto tirgū ir noslēgusies – vismaz uz laiku. Kā ziņo “Bloomberg”, par jauno pasaules līderi 2025. gadā kļuvusi Ķīnas kompānija “BYD”, apsteidzot “Teslu” pēc pārdoto elektroauto skaita.
“BYD” paziņoja, ka tās elektroauto pārdošanas apjoms 2025. gadā pieaudzis gandrīz par 28% un sasniedzis 2,26 miljonus automobiļu. Savukārt “Tesla” piegādāja 1,64 miljonus automašīnu, piedzīvojot pirmo nopietno gada pārdošanas kritumu uzņēmuma vēsturē – par 8,6%.
Eksperti norāda uz vairākiem iemesliem, kas veicinājuši “Tesla” pozīciju vājināšanos: pieaugošu konkurenci Ķīnas tirgū, kur vietējie ražotāji piedāvā lētākus un daudzveidīgākus modeļus, samazinātu pieprasījumu ASV un Eiropā, kā arī novecojošu modeļu klāstu bez būtiskiem jauninājumiem.
Tikmēr “BYD” izmantojis situāciju, lai strauji paplašinātu savu klātbūtni globālajos tirgos. Analītiķi uzskata, ka līdera maiņa simbolizē plašākas strukturālas pārmaiņas autobūves nozarē, kur Rietumu tehnoloģiju dominance pakāpeniski atkāpjas strauji augošajai Ķīnas autobūvei.
Zīmīgi, ka 2011. gadā “Tesla” vadītājs Īlons Masks publiski izsmēja “BYD”, apgalvojot, ka tā nav nopietns konkurents un tai neesot kvalitatīvu produktu. Tagad tieši šis uzņēmums ir pārņēmis pasaules līdera pozīciju elektroauto tirgū.