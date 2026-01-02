Foto: Ekrānuzņēmums no “X”

Kur aizceļot 2026. gadā? "Ryanair" nosauc 5 tūristiem iekārojamas pilsētas

19:31, 2. janvāris 2026
Ar 2026. gada sākumu daudzi ceļotāji sāk meklēt jaunus galamērķus saviem nākamajiem ceļojumiem. Zemo cenu aviokompānija Ryanair ir publicējusi sarakstu ar populārākajām pilsētām, kurām tūristiem būtu vērts pievērst uzmanību nākamajā gadā.

Ryanair iesaka piecus galamērķus, no kuriem lielākā daļa atrodas Eiropā, jūs priecēs tos to bagātās vēstures, mūsdienīgā šarma un unikālās kultūras un atpūtas kombinācijas.

1. Bratislava, Slovākija

Slovākijas galvaspilsēta strauji kļūst par vienu no Eiropas interesantākajām pilsētām, apvienojot bagātīgu vēsturi ar mūsdienīgu šarmu. Bratislava ir pazīstama ar viduslaiku vecpilsētu un satriecošo skatu uz pili. 2026. gada vasarā pilsēta būs pieejamāka nekā jebkad agrāk, pateicoties jauniem avio maršrutiem.

2. Tirāna, Albānija

Albānijas dinamiskā galvaspilsēta piedāvā krāsainas ielas, rosīgas kafejnīcas un satriecošas kalnu ainavas. Tirāna savieno osmaņu, itāļu un mūsdienu arhitektūras stilu, piedāvā Skanderbega laukuma dinamiku un mierīgo Tirānas ezeru, radot neaizmirstamu ceļojuma pieredzi.

3. Pescara, Itālija

Itālijas piekrastes pilsēta Pescara ir pazīstama ar skaistajām pludmalēm un kā itāļu dzejnieka Gabriele D’Annunzio dzimtene. Tā piedāvā apvienojumu starp vēsturisku šarmu, pasaules klases virtuvi un Adrijas jūras piekrastes ainavām.

4. Rabāta, Maroka

Marokas galvaspilsēta ir pazīstama ar elegantu arhitektūru, piekrastes skatiem un dinamisku kultūras dzīvi. Rabāta piedāvā ceļotājiem unikālu tradīciju un mūsdienīguma kombināciju. Saskaņā ar Daily Mail, Rabāta iekļauta arī Skyscanner 2026. gada populārāko galamērķu sarakstā.

5. Gdaņska, Polija

Polijas Baltijas jūras piekrastes pērle ir pazīstama ar gleznainu vecpilsētu, satriecošo promenādi un bagāto jūrniecības vēsturi. Gdaņska piedāvā ideālu kultūras un atpūtas apvienojumu, kas padara to par lielisku izvēli ceļotājiem.

