FOTO: Rimi publicitātes attēls

“Piešķiriet papildu atlaidi par šo murgu!” Pašapkalpošanās kasēs lielveikalos ir problēma, kas tracina teju visus pircējus 0

LA.LV
17:25, 2. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Teju visos lielveikalos arvien lielāku lomu ieņem pašapkalpošanās kases. Pircēji tiek aicināti doties pie tām, lai ātrāk varētu norēķināties par pirkumiem. Taču ne vienmēr viss norit gludi.

RAKSTA REDAKTORS
“Es dzirdēju, kā ārsts pateica, ka viņš ir miris, bet es kliedzu, ka nav” – smags stāsts no mammas, kuras dēliņa dzīvība izdzisa BKUS 181
Ja tev pieder kāda no šīm 7 automašīnām, iespējams, ir īstais brīdis sākt domāt par pārdošanu
Kokteilis
Priekšmeti, ko vērts turēt mājās, jo tie piesaista naudu
Lasīt citas ziņas

Konstantīns soctīklā “Threads” aizsācis karstu diskusiju, kurai pievienojušies arī daudzi citi pircēji. Viņa uzmanīga veltīta “Rimi” pašakapkalpošanās kasēm.

“Rimi, vai nu svētkos nodrošiniet vairāk pārdevēju pie pašapkalpošanās kasēm, vai nu piešķiriet papildus atlaidi par šo murgu, ka apkalpoju sevi pats un gaidu. Man jau 4. reizi gļuko kaut kas pie kases, un katru reizi man jāgaida vairākas minūtes, kamēr atnāks pārdevējs ar savu čipu!!! Un vēl tikai pusē!!! Ātrā pašapkalpošanās izvērtās 15 min!!! Kamēr rakstīju šo – pārdevējs bija aizņemts ar citu pircēju gļukiem!!!”

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Horoskopi 4. janvārim. Atceries – lielas idejas bieži sākas ar vienkāršu domu
Sokrāts aiz bailēm bēga… Aizkustinošs stāsts par suņa pazušanu un neticamu atgriešanos vietā, kur viņš jūtas drošībā
Ziemai pie mums sāk iepatikties! Laika prognoze svētdienai iedrošina baudīt sniega priekus

Izrādās, ka Konstantīns nav vienīgais, kuru tas mēdz uzvilkt. Un pie vainas lielākoties ir tas, ka ekrānā parādās paziņojums par neprecīzu preces svaru. Ieskatāmies arī citu pircēju pieredzē.

Vairāki gan “sarāj” ieraksta autoru, norādot, ka aizķeršanās iemesli ir saprotami: “Ko raudi? Ej pie parastajām kasēm. Svari vienmēr gļukos, jo viņiem ir ievadīts aptuvenais preces svara diapazons, ja biki piespiedies ar jaku kamēr sver sveramo preci – viss – svara neatbilstība. Un kāpēc vispār iet uz sūū pīī skandināvu (Dāņu) veikalu?”

Saprotams, ka mums visiem reizēm der trenēt pacietību: “Vakar redzēju, kā sieviete par šo bļauj uz pārdevēju, kad bija pagaidījusi burtiski 2 minūtes. Iedzeriet baldriāņus, jēziņ!”

Bet ir arī pavisam nepacietīgie: “Es parasti pie pirmā gļuka visu atstāju un vienkārši eju prom. Ja nav, tad nav…”

Liene norāda, ka šādi notiek arī “Maxima” veikalos: “Rimi parasti viss ok, bet šad tad gadās būt Maxima un, goda vārds, es nesaprotu, kurā brīdī pirms pirkuma jāliek uz virsmas līdzpaņemtais maisiņš. Izvēlos ekrānā “savs maisiņš” un nevienā brīdī maisiņi netiek akceptēti, tikai ar darbinieka pīkstuli. Varbūt manas auduma ķešas par smagu viņu standartiem, bet Rimi ar to nekad nav problēmas.”

Un arī “Lidlā” tā gadoties: “Man Lidlā aparāts pēc katras preces noskenēšanas uzkārās. Lieki teikt, ka biju pielādējis pilnu maisu ar kādiem 50 produktiem. Visādiem sieriņiem, proteīna jogurtiņiem utt. Pārdevējs pie kādas 7. lampiņas iemirgošanās palika pie manis, lai pats skenētu preces un atbloķētu aparātu.”

Vairāki viedokļa paudēji aizstāv pārdevējus, kas patiesībā jau arī ir vien šīs situācijas ķīlnieki: “Palasot šo visu, varu pateikt vienu. Beidziet čīkstēt un ejiet strādāt Rimi un parādat klasi. Vai vēl labāk netusējiet pa veikaliem un tad vispār nebūs problēmas nekādas.”

Ir pircēji, kuriem ir principi: “Es principa pēc eju uz parasto kasi pat ja man ir viena bulciņa un tur ir gara rinda.”

Zaiga rosina vienkārši būt uzmanīgākiem: “Lielie skrējēji, tad iemācaties apieties ar šīm kasēm, tad nebūs gļuki un kāds jāgaida.”

LA.LV Aptauja

Vai bieži izmantojat pašapkalpošanās kases?

  • Jā, lielākoties
  • Jā, bet ne vienmēr
  • Ļoti reti
  • Nekad

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Bail iedomāties, cik nemazgātu roku tur pāri gājis,” gardēdis Rīgā satraukts par redzēto “Rimi”
“Es taču tāpat to mantotu.” Senāts skaidro, kāpēc naudas pārskaitīšana pēc tuvinieka nāves var beigties ar kriminālprocesu
Vecāki savam dēlam “nopirka” līgavu par 5000 eiro un 5 viskija pudelēm: cietušās meitenes lēmums daudziem rada neizpratni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.