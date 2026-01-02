“Piešķiriet papildu atlaidi par šo murgu!” Pašapkalpošanās kasēs lielveikalos ir problēma, kas tracina teju visus pircējus 0
Teju visos lielveikalos arvien lielāku lomu ieņem pašapkalpošanās kases. Pircēji tiek aicināti doties pie tām, lai ātrāk varētu norēķināties par pirkumiem. Taču ne vienmēr viss norit gludi.
Konstantīns soctīklā “Threads” aizsācis karstu diskusiju, kurai pievienojušies arī daudzi citi pircēji. Viņa uzmanīga veltīta “Rimi” pašakapkalpošanās kasēm.
“Rimi, vai nu svētkos nodrošiniet vairāk pārdevēju pie pašapkalpošanās kasēm, vai nu piešķiriet papildus atlaidi par šo murgu, ka apkalpoju sevi pats un gaidu. Man jau 4. reizi gļuko kaut kas pie kases, un katru reizi man jāgaida vairākas minūtes, kamēr atnāks pārdevējs ar savu čipu!!! Un vēl tikai pusē!!! Ātrā pašapkalpošanās izvērtās 15 min!!! Kamēr rakstīju šo – pārdevējs bija aizņemts ar citu pircēju gļukiem!!!”
Izrādās, ka Konstantīns nav vienīgais, kuru tas mēdz uzvilkt. Un pie vainas lielākoties ir tas, ka ekrānā parādās paziņojums par neprecīzu preces svaru. Ieskatāmies arī citu pircēju pieredzē.
Vairāki gan “sarāj” ieraksta autoru, norādot, ka aizķeršanās iemesli ir saprotami: “Ko raudi? Ej pie parastajām kasēm. Svari vienmēr gļukos, jo viņiem ir ievadīts aptuvenais preces svara diapazons, ja biki piespiedies ar jaku kamēr sver sveramo preci – viss – svara neatbilstība. Un kāpēc vispār iet uz sūū pīī skandināvu (Dāņu) veikalu?”
Saprotams, ka mums visiem reizēm der trenēt pacietību: “Vakar redzēju, kā sieviete par šo bļauj uz pārdevēju, kad bija pagaidījusi burtiski 2 minūtes. Iedzeriet baldriāņus, jēziņ!”
Bet ir arī pavisam nepacietīgie: “Es parasti pie pirmā gļuka visu atstāju un vienkārši eju prom. Ja nav, tad nav…”
Liene norāda, ka šādi notiek arī “Maxima” veikalos: “Rimi parasti viss ok, bet šad tad gadās būt Maxima un, goda vārds, es nesaprotu, kurā brīdī pirms pirkuma jāliek uz virsmas līdzpaņemtais maisiņš. Izvēlos ekrānā “savs maisiņš” un nevienā brīdī maisiņi netiek akceptēti, tikai ar darbinieka pīkstuli. Varbūt manas auduma ķešas par smagu viņu standartiem, bet Rimi ar to nekad nav problēmas.”
Un arī “Lidlā” tā gadoties: “Man Lidlā aparāts pēc katras preces noskenēšanas uzkārās. Lieki teikt, ka biju pielādējis pilnu maisu ar kādiem 50 produktiem. Visādiem sieriņiem, proteīna jogurtiņiem utt. Pārdevējs pie kādas 7. lampiņas iemirgošanās palika pie manis, lai pats skenētu preces un atbloķētu aparātu.”
Vairāki viedokļa paudēji aizstāv pārdevējus, kas patiesībā jau arī ir vien šīs situācijas ķīlnieki: “Palasot šo visu, varu pateikt vienu. Beidziet čīkstēt un ejiet strādāt Rimi un parādat klasi. Vai vēl labāk netusējiet pa veikaliem un tad vispār nebūs problēmas nekādas.”
Ir pircēji, kuriem ir principi: “Es principa pēc eju uz parasto kasi pat ja man ir viena bulciņa un tur ir gara rinda.”
Zaiga rosina vienkārši būt uzmanīgākiem: “Lielie skrējēji, tad iemācaties apieties ar šīm kasēm, tad nebūs gļuki un kāds jāgaida.”