Ikvienas mājsaimniecības aizņemto ikdienu padarīs vienkāršāku pareiza pārtikas uzglabāšana, lai produkti ilgāk saglabātos svaigi, ēdienreižu plānošana un ledusskapja organizēšana tā, lai viss būtu pārskatāms un ērti pa rokai. Tas ļaus mazināt arī pārtikas izšķērdēšanu, ēšanu pārāk bieži ārpus mājām un neveselīgāku opciju izvēlēšanos. Svētku laikā jo īpaši rūpējamies par to, lai galdā celtu pēc iespējas daudzveidīgākus ēdienus. Taču pēc svētkiem saskaramies ar izaicinājumu, kā un cik ilgi uzglabāt pāri palikušo ēdienu. Ieteikumos, kā pareizāk uzglabāt svētku laikā neapēsto pārtiku, šašliku, kas izcepts, bet palicis neapēsts, dalās Samsung zīmola vēstnese un uztura trenere Madara Meiere.

Šašliku apēd uzreiz vai ieliec ledusskapī 2 stundas pēc izcepšanas

“Svētkos iesaku plānot ēdienreizes tā, lai nebūtu pārtikas pārpalikumi, kurus izmetīsi pēc svētkiem ārā ātrāk vai vēlāk. Tomēr, ja pārtika palikusi pāri, piemēram grilēta gaļa, to uzglabā ledusskapja apakšējos plauktos. Gaļu jāatdala no pārējiem produktiem vai jāievieto stikla pārtikas uzglabāšanas kārbās ar vāku, lai izvairītos no šķidrumu notecēšanas virsū citiem produktiem,” uzsver M. Meiere.

Lai arī varam uzglabāt jau pagatavotu gaļu ledusskapī, piemēram, šašliku 3-4 dienas, svarīgi neturēt to siltumā pēc pagatavošanas ilgāk par 2 stundām. Tādējādi gaļā veidosies baktērijas un gaļa nebūs vairs piemērota lietošanai. “Iesaku rūpīgi plānot nepieciešamo pārtikas, t.sk. gaļas daudzumu. Tomēr, ja pārtika palikusi pāri, liec pāri palikušo ēdienu pēc maltītes ieturēšanas ledusskapī, ja iespējams – aukstuma somā, līdz iespējai to ievietot ledusskapī,” stāsta M. Meiere.