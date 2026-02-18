Rīgā ar lielkoncertu uzstāsies itāļu ģitāristu kvartets “40 fingers” 0
27. martā uz “Xiaomi“ arēnas skatuves ar lielkoncertu uzstāsies itāļu ģitāristu kvartets “40 Fingers”, ziņo portāls balticevents.info.
Grupa “40 Fingers” sastāv no četriem talantīgiem itāļu mūziķiem: Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Enrico Maria Milanesi ir Andrea Vittori. Kvarteta prasmīgi interpretētie un no jauna izpildītie slavenākie rokmūzikas un populārās mūzikas hiti, filmu un televīzijas seriālu skaņu celiņi jau sen pārsnieguši vairāk nekā 100 miljonu skatījumu robežu.
“40 Fingers” jauninterpretētos un izpildītos skaņdarbus augstu novērtēja ne tikai publika, bet arī kolēģi mūziķi. Leģendārā britu rokgrupa “Queen” bija tik pārsteigta par sava klasiskā hita “Bohemian Rhapsody” “40 Fingers” izpildīto versiju, ka viņi ar to dalījās “Queen” oficiālajā tīmekļa vietnē.
Ģitāristu “40 Fingers” fenomenālos panākumus pamanīja slavenākās Itālijas un ārvalstu mūzikas zvaigznes. Kopā ar ģitāristu kvartetu izteica vēlmi spēlēt pasaulslavenais operas solists Andrea Bočelli, amerikāņu dziedātāja Torija Kellija un bijušais britu grupas “The Police” mūziķis Endijs Samerss, ar kuru kopā “40 Fingers” izpildīja jaunu klasisko hitu “Bring On The Night”.
Visiem kvarteta “40 Fingers” ģitāristiem ir spēcīga muzikālā vēsture un dažāda muzikālā pieredze. Četri mūziķi kopā izpēta jaunus skaņas visumus, piedāvājot plašu repertuāru, kas sākas ar roka un populārās mūzikas dziesmu interpretācijām četrām ģitārām un beidzas ar pašu oriģinālkompozīcijām. Mūziķu kopīgā aizraušanās ar filmu un TV seriālu pasauli un to partitūrām arī pamudināja kvartetu izmēģināt savus spēkus, radot oriģinālus slaveno filmu mūzikas tēmu aranžējumus, starp tiem arī komponista Džona Viljamsa radīto skaņdarbu režisora Džordža Lūkasa filmām “Zvaigžņu kari” un “Pēdējais mohikānis”.
Rīgā “40 Fingers” uzstāsies Eiropas koncerttūres ietvaros. “Xiaomi” arēnā mākslinieki izpildīs savus labākus skaņdarbus, kā arī prezentēs savu jaunu materiālu. Biļetes uz pasākumu ir pieejamas visās “Biļešu Serviss” kasēs.