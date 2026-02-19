Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Jelgavā

LETA
7:18, 19. februāris 2026
Ceturtdien daudzviet Latvijā gaidāms neliels sniegs un starp mākoņiem uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Saglabāsies lēns vējš un bezvējš, tādēļ pilsētās var būt slikta gaisa kvalitāte.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -2..-7 grādiem.

Rīgā iespējams neliels sniegs un saule, bezvēju nomainīs lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra būs -5..-6 grādi.

Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1008-1011 hektopaskāli jūras līmenī.

Sniega biezums novērojumu stacijās no 7-9 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 51 centimetram Līvānu novada Sīļos un 56 centimetriem Dagdā. Lielākais sniega segas biezuma pieaugums pēdējā diennaktī konstatēts Liepājā – no 22 līdz 28 centimetriem.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 18. februārī bija +25 grādi Spānijas austrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -35..-37 grādi Norvēģijas un Krievijas ziemeļos.

