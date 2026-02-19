Gaisa temperatūra šodien paaugstināsies, un daudzviet gaidāms ne tikai sniegs… 0
Ceturtdien daudzviet Latvijā gaidāms neliels sniegs un starp mākoņiem uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Saglabāsies lēns vējš un bezvējš, tādēļ pilsētās var būt slikta gaisa kvalitāte.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -2..-7 grādiem.
Rīgā iespējams neliels sniegs un saule, bezvēju nomainīs lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra būs -5..-6 grādi.
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1008-1011 hektopaskāli jūras līmenī.
Sniega biezums novērojumu stacijās no 7-9 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 51 centimetram Līvānu novada Sīļos un 56 centimetriem Dagdā. Lielākais sniega segas biezuma pieaugums pēdējā diennaktī konstatēts Liepājā – no 22 līdz 28 centimetriem.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 18. februārī bija +25 grādi Spānijas austrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -35..-37 grādi Norvēģijas un Krievijas ziemeļos.