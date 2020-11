Ar Covid-19 saslimis Arnis, kura balss veikalos mūs aicina ievērot: “Rokas, ziepes, divi metri!”

“Novēlu modrību un mācīties no mūsu kļūdām, ne no savām!” Tā sociālajos tīklos rakstīja mūziķis Arnis Račinskis. Viņš un vēl seši cilvēki saslimuši ar Covid-19, visticamāk, kopā strādājot ierakstu studijā, vēsta Latvijas Televīzija (LTV).

Mūziķis stāsta, ka publiskās vietās ievērojis visus drošības pasākumus, taču sev ierastā vidē kopā ar draugiem modrība zudusi.

Pozitīvs! Esmu vīrusa nēsātājs.Tā tas arī notiek – tiekoties, strādājot ar cilvēkiem. Sen pazīstamiem, patīkamiem, tautā populāriem utt, uz vietas visi veseli, priecīgi. Jau 4 no mums ir pozitīvs, par vēl diviem no tās dienas nav info. Rādiet šo kā piemēru! https://t.co/2vki7UZuf9

un mazliet traģikomiski, ka esmu tā balss, kas veikalos saka: “rokas, ziepes, divi metri!” – ar visu to, ka zināju, kas darāms, nespēju būt uzdevumu augstumos ar čomiem. Un lūk, rokas, ziepes, divi metri uz divām nedēļām solo mājās ar saviem diviem kaķiem

un tas nav par to, ka no ši var nomirt (c19 nav ekskluzīvs, var nonāvēt arī gripa), bet tas, cik neticami efektīvi tas pielīp no pavisam vesela paskata cilvēka. Un sev nezinot vari šo aiznest saviem vai draugu vecākiem, vai citiem, kam c19 var būt beigas vai ļoti slikta pieredze

— Arnis Račinskis (@ArnisRachinskis) November 26, 2020