Ja meklē sātīgu, bet vienkārši pagatavojamu pīrāgu – šī sīpolu un siera recepte būs tieši laikā. Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas: (28cm veidnei)
1. Paciņa kārtainās mīklas (izmantoju bezrauga);
2. 4-5 vidēja izmēra sīpoli;
3. 4 olas;
4. Ap 150g siera;
5. Ap 70-100g fetas siera;
6. Buntīte sīpolloku;
7. Pipari/zaļumu garšvielas.

Pagatavošana:
1. Sīpolus sakapā un apcep uz pannas olīveļļā, līdz tie kļūst zeltaini stiklaini (aptuveni 10-15min).
2. Kārtaino mīklu atlaidina, mazliet izrullē, ieklāj veidnē, izlīdzina, sabaksta ar dakšiņu un pāris minūtes pacep 175 grādos, lai mazliet “uzceļas”, tad ņem ārā un piekārto, ļauj atdzist.
3. Bļodā sakuļ olas ar sieru, fetas sieru, sīpollokiem un garšvielām. Kad sīpoli katamelizēti, tos atdzesē un iemaisa olu masā.
4. Pildījumu lej uz pamatnes, liek 175 grādos uz aptuveni 25min (jeb, līdz izskatās, ka ir gatavs).

Ieteikumi:
Pildījumu var variēt ar dažādām sastāvdaļām, piemēram,iemaisot iekšā gaļas gabaliņus.
Ja izmanto fetas sieru, papildus sāli pievienot nav nepieciešams.

Lai labi garšo!

