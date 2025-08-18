“Mums vajag lielāku stadionu nekā Lietuvā!” Majoram ir redzējums, kā atvilināt tieši uz Latviju “lielās pasaules” mūziķus 0
Runas par liela stadiona nepieciešamību Latvijā, kura ietilpība būtu ap 50 000 cilvēku, ir bieži apspriestas, taču šāds stadions, visticamāk, Rīgā nebūs mūsu mūžos, lai gan vajadzētu. Taču kuluāros, kā min TV24 raidījums “Uz līnijas”, ir atgriezušās diezgan nopietnas sarunas par Lucavsalas un Skonto stadiona atdzīvināšanu, taču to uzņemšanas spēja varētu būt vien 25 000 cilvēku.
Vai tas ko atrisinātu un kāpinātu pasaules mūziķu grupu izvēli koncertēt vairāk Latvijā un Rīgā, Ģirts Majors, festivāla “Positivus” dibinātājs, producents, raidījumam atbildēja sekojoši: “Ja būs atbilstoša kapacitāte, jā. Ja rēķina, ka futbola stadionā sēdvietu skaits ir 10 000–15 000, tad, šo stadionu pārvēršot par koncertvietu, vēl nāk klāt 20 000–25 000 vietu, tad var tuvoties 45 000–50 000, ko šobrīd spēj uzņemt Lietuva Kauņā.”
Ja vēlamies būt kā reģiona koncertu centrs, uzņēmējs uzskata, ka tad mums vajag stadionu nekā Lietuvā un Kauņā. “Kaut vai par dažiem tūkstošiem vietu vairāk.”
“Daži tūkstoši vietu tiešām daudz ko mainītu, jo tā ir nauda, ko mākslinieks var ģenerēt un ielikt koncertā. Ja Rīgā varēs ģenerēt vairāk naudas nekā blakus pilsētā, tad liels mākslinieks, visticamāk, uz divām vietām nebrauks, tad tas būs tas, kādēļ lielākais stadions būs konkurētspējīgāks,” rezumē Majors.