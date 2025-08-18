Liepājnieki nav priecīgi… “Tie lopu žogi! Kurā gadā visi projektētāji būs iemācījušies, ka gājēju plūsmu var projektēt arī bez tiem?” 0
Pabeigts nozīmīgs un apjomīgs būvobjekts Liepājas Dienvidrietumu rajonā, novēršot vairākas satiksmes drošības un ērtuma nepilnības četru ielu apkaimē Būtiskas izmaiņas notikušas Liedaga, Klaipēdas, Kandavas un Ventas ielu krustojumā. Pārcelta Kandavas ielas saliņa – no brauktuves vidus tā pārvietota pie malas, un transportam tagad no Liedaga ielas ir atļauts braukt arī taisni, pāri Klaipēdas ielai uz Kandavas ielu. Liedaga ielā, pirms krustojuma ar Klaipēdas, Kandavas un Ventas ielu, atjaunots segums, tā vēsta pašvaldība savā FB kontā.
“Liedaga ielā abās pusēs ir sakārtotas ietves. Abās pusēs pārbūvēti ietvju posmi aptuveni 200 m kopgarumā. Ietvēs iestrādātas vadlīnijas, izveidota dekoratīvo krūmu apstādījumu zona, dzīvojamo māju pusē uzstādītas ceļu norobežojošās barjeras un veikti citi uzlabojumi.
Pāri Liedaga ielai, pie iebrauktuves uz lielveikalu TC “XL Sala”, izveidota uz ātrumu ierobežošanas vaļņa pacelta un apgaismota gājēju pāreja. Pirms tam gājēji šeit bija spiesti šķērsot brauktuvi plašā krustojuma zonā bez priekšrocības norādēm un nepieciešamās infrastruktūras, tāpēc pastāvēja visu satiksmes dalībnieku drošības riski. Veikta arī Klaipēdas ielas iekškvartāla posma pārbūve un ietves izbūve gar īpašumu Klaipēdas ielā 72.
Satiksmes organizācijas pārskatāmību un uztveri visā pabeigto būvdarbu zonā tagad uzlabo jaunās ceļu satiksmes zīmes, horizontālie apzīmējumi un luksoforu signālu secība.”
Tikmēr vietnes X lietotājiem ir baisi skarbi komentāri par to, kā tas iekļaujas pilsētvidē.
Tie lopu žogi! 🥴🥴🥴
Kurā gadā visi projektētāji būs iemācījušies, ka gājēju plūsmu var projektēt arī bez lopu žogiem? 😬 https://t.co/UJufe8HgTo
— Kaspars Zn (@saliktengriba) August 15, 2025
Garlaicīgi sakopta pilsētvide. Ja nebūtu pieminēta Liepāja, tad varētu padomāt, ka tā ir jebkura random Latvijas pilsēta.
— Oskars Ušpelis (@saabrs) August 15, 2025
Bet skries pāri. Vai čāpos. Neaizejot līdz pārejai pāris metrus un otrā pusē (ja paspēs) dodas tai pašā virzienā, kurā būtu gājis uz pāreju.
— Ieva Zagante (@just1birdcherry) August 15, 2025
Tā nav. Drīzāk pretēji. Šie žogi galīgi nav droši, ja kāds auto zaudē kontroli.
— Dāvis Valters (es/tu) 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@DW_Immurs) August 16, 2025
Pēc bildēm izskatās, ka satiksme tur ir ļoti rēna. Diez vai ieguldījums dzelžu žogos vispār bija adekvāts.
— Edis (@edis1250) August 15, 2025
Nav
Nevajag
— BD_Texts (@BD_Texts) August 15, 2025
Un zebru stabi 😬
— Kaspars Kursišs (@kurkaspars) August 15, 2025
Nevaru saprast, vai šis ir sarkasms, bet manā mazpilsētā "lopu žogs" ir kādus kadus padsmit, un reiz pat ir glābis gājēju no drošas nāves.
— Krista (@kikaaaaa13) August 15, 2025
Ja gājēji uzvedas kā no aploka izsprukuši teļi, tad lopu žogi būs pašā laikā!💯
— Ivars Auziņš (@ivars_auzins) August 15, 2025
Nē, tā ir drošības homeopātija. Ir jāierobežo apdraudētājs, nevis apdraudāmais.
— Kaspars Zn (@saliktengriba) August 15, 2025