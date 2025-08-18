#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ekrānšāviņi. FB/Liepāja

Liepājnieki nav priecīgi… “Tie lopu žogi! Kurā gadā visi projektētāji būs iemācījušies, ka gājēju plūsmu var projektēt arī bez tiem?” 0

18:00, 17. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Pabeigts nozīmīgs un apjomīgs būvobjekts Liepājas Dienvidrietumu rajonā, novēršot vairākas satiksmes drošības un ērtuma nepilnības četru ielu apkaimē Būtiskas izmaiņas notikušas Liedaga, Klaipēdas, Kandavas un Ventas ielu krustojumā. Pārcelta Kandavas ielas saliņa – no brauktuves vidus tā pārvietota pie malas, un transportam tagad no Liedaga ielas ir atļauts braukt arī taisni, pāri Klaipēdas ielai uz Kandavas ielu. Liedaga ielā, pirms krustojuma ar Klaipēdas, Kandavas un Ventas ielu, atjaunots segums, tā vēsta pašvaldība savā FB kontā.

“Liedaga ielā abās pusēs ir sakārtotas ietves. Abās pusēs pārbūvēti ietvju posmi aptuveni 200 m kopgarumā. Ietvēs iestrādātas vadlīnijas, izveidota dekoratīvo krūmu apstādījumu zona, dzīvojamo māju pusē uzstādītas ceļu norobežojošās barjeras un veikti citi uzlabojumi.

Pāri Liedaga ielai, pie iebrauktuves uz lielveikalu TC “XL Sala”, izveidota uz ātrumu ierobežošanas vaļņa pacelta un apgaismota gājēju pāreja. Pirms tam gājēji šeit bija spiesti šķērsot brauktuvi plašā krustojuma zonā bez priekšrocības norādēm un nepieciešamās infrastruktūras, tāpēc pastāvēja visu satiksmes dalībnieku drošības riski. Veikta arī Klaipēdas ielas iekškvartāla posma pārbūve un ietves izbūve gar īpašumu Klaipēdas ielā 72.

Satiksmes organizācijas pārskatāmību un uztveri visā pabeigto būvdarbu zonā tagad uzlabo jaunās ceļu satiksmes zīmes, horizontālie apzīmējumi un luksoforu signālu secība.”

Tikmēr vietnes X lietotājiem ir baisi skarbi komentāri par to, kā tas iekļaujas pilsētvidē.

