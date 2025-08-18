“Totāli pietrūkst jebkādas uzraudzības – neviens viņus nepieskata…” Pauls Timrots par novēroto absurdu ceļu satiksmes uzraudzībā 0
Arvien biežāk medijos parādās ziņas par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti pasažieru autobusi. TV24 raidījumā “Preses klubs” producents un režisors Pauls Timrots vērsa uzmanību uz sabiedriskā transporta vadītāju vecuma problēmu un uzraudzības trūkumu. Viņš uzsvēra, ka autobusu šoferi noveco, un pastāv būtiski riski, jo trūkst efektīvas kontroles.
“Mums vienkārši visur tā sabiedrība noveco. Pat, ja mums būtu ļoti jauka sabiedrība un neviens nebūtu agresīvs braucējs, mums tik un tā novecotu šoferīši,” sacīja Timrots.
Viņš kritizēja pašreizējo uzraudzības sistēmu, kur autobusu šoferu darbību praktiski kontrolē tikai dispečers, kurš uzsver tikai to, lai autobusa šoferis nekavētu paredzēto grafiku, taču policija pietiekami stingri neuzrauga autobusu šoferu darbību.
“Es domāju, ka tur vienkārši totāli pietrūkst jebkāda uzraudzība. Ja tam autobusa šoferim vienīgais uzraugs ir dispečers, kurš saka – turies pie grafika – un viņš nesatiek nevienu policijas ekipāžu, nekad. Tu esi redzējis kaut vienu ‘Eurolines’ autobusu, kuru kāds policists ir apturējis? Tā būtu vienkārši dīvaina dabas parādība,” norādīja Timrots.
Timrots uzsver, ka autobusu vadītāji bieži ignorē ceļu satiksmes noteikumus.
“Viņi vadās tikai pēc tā, kur viņus sit – vienīgā vieta ir darbā, vai tu trāpīji grafikā. Līdz ar to viņi arī nesās. Ko viņam citu zaudēt? Viņi pa telefonu mierīgi runā, neviens nesūdzas. Viņi lido visiem garām pa pretējo joslu uz Tallinas šosejas, jo nav nekādas sviras no policijas puses. Neviens viņus nepieskata,” tā Timrots.
Viņš piebilst, ka autobusu šoferu novecošana tikai pastiprina riskus, un līdz ar to sabiedrības drošība uz ceļiem tiek apdraudēta: “Tu esi redzējis, ka policija apstādina autobusu? Nu, nav tā. Aptur tikai tad, kad viņš jau ir grāvī un pretī kāds brauc. Nav nekādas uzraudzības.”