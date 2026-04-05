Ar to, ka tās vienkārši noņēmi no automašīnas, vien nepietiek: lūk, kā būtu pareizi jāsagatavo ziemas riepas uzglabāšanai 0

Tuvojoties siltākam laikam, autovadītāji arvien aktīvāk steidz ziemas riepas nomainīt uz vasaras riepām. Taču pats maiņas process ir tikai puse no darba. Kā izrādās, tikpat svarīgi ir arī pareizi sagatavot ziemas riepas uzglabāšanai, lai tās vasaras laikā neizžūtu, saglabātu savu kvalitāti un droši kalpotu arī nākamajā sezonā.

“Kaut kas te nav labi.” Labklājības ministra Lieldienu apsveikums raisa neizpratni iedzīvotāju vidū
“Man nav iespējas zināt, kur viņš ir,” Artuss Kaimiņš publicē emocionālu vēstījumu savam dēlam Kaupo
Lukašenko ietekmējis Trampa rīcību? Baltkrievijas prezidents nāk klajā ar interesantu vēstījumu
Ziemas sezonā automašīnas riepas ir piedzīvojušas ievērojamu slodzi. Tās bijušas pakļautas mitrumam, sālim, temperatūras svārstībām un dažādiem ceļa seguma apstākļiem. Ja tās vienkārši noņem no automašīnas un noliek malā, bez jebkādas sagatavošanas to uzglabāšanai, riepu materiāls var sākt izžūt, veidoties mikroplaisas un deformēties riepu protektors.

Eksperti uzsver, ka pareiza sagatavošana palīdz saglabāt riepu elastību un nodrošina to, ka tās būs drošas lietošanai arī nākamajā sezonā.

Riepu nomazgāšana

Serbijas prezidents ziņo, ka atrastas sprāgstvielas pie gāzesvada uz Ungāriju
FOTO. VIDEO. Busulis ar gaili uz pleciem, Magoni piemeklē nedienas – ieskaties, kā Latvijā zināmi cilvēki svin Lieldienas
Kurš saka patiesību un kurš ne? Šis godīgāko zodiaka zīmju rangs, iespējams, pārsteigs daudzus

Pirms riepas tiek noliktas glabāšanai, tās obligāti ir rūpīgi jānotīra. Ziemas laikā uz protektora uzkrājas ne tikai netīrumi, bet arī sāls un dažādi ķīmiskie reaģenti, kas var pakāpeniski bojāt gumiju.

Riepas ieteicams nomazgāt ar ūdeni un auto šampūnu vai maigu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam tās rūpīgi jānosusina, jo mitrums var veicināt nevēlamus procesus un ietekmēt materiāla kvalitāti.

Riepu apstrāde

Pirms riepu noglabāšanas, ieteicams tās apstrādāt ar speciāliem līdzekļiem, kas paredzēti gumiju kopšanai. Ieteicams izmantot speciālus riepu kopšanas līdzekļus, kas aizsargā gumiju no izžūšanas un plaisāšanas, taču nedrīkst lietot agresīvus silikona sprejus.

Pēc šo līdzekļu uzklāšanas, uz riepām veidojas aizsargkārta, kas palīdz saglabāt gumijas struktūru un novērš tās bojāšanos ilgstošas uzglabāšanas laikā.

Uzglabāšana

Kad riepas ir notīrītas un apstrādātas, svarīgi izvēlēties piemērotu uzglabāšanas vietu. Tai jābūt sausai, vēsai un pasargātai no tiešiem saules stariem. Liela nozīme ir arī stabilai temperatūrai, jo krasas temperatūras svārstības var negatīvi ietekmēt riepu stāvokli.

Uzglabāšanas veids atkarīgs no tā, vai riepas ir uz diskiem vai bez tiem. Ja riepas ir bez diskiem, tās jānovieto vertikāli. Savukārt, ja tās ir uz diskiem, tad tās var novietot horizontāli vai arī piekārt, piemēram, pie sienas, lai izvairītos no to deformācijas.

SAISTĪTIE RAKSTI
Populārs blakussēdētāja ieradums automašīnā var pārvērst negadījumu par traģēdiju
Mehāniķis brīdina par biedējošām pavasara automašīnas problēmām, kas var izmaksāt ļoti dārgi
Nav vērts tos pirkt: nosaukti 5 sliktākie lietotie elektroautomobiļi
