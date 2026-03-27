Populārs blakussēdētāja ieradums automašīnā var pārvērst negadījumu par traģēdiju
Daži ieradumi braukšanas laikā var izraisīt nopietnas sekas, par kurām bieži vien autovadītāji nedomā. Viens no šādiem ieradumiem ir blakussēdētāja kāju novietošana uz priekšējā automašīnas paneļa. Lai arī tas var šķist ērts un relaksējošs veids, tas ir ārkārtīgi bīstami.
Kā norāda eksperti, šāda ķermeņa pozīcija var radīt smagas traumas pat neliela negadījuma gadījumā. Galvenais iemesls ir drošības spilveni – tie atveras neticamā ātrumā līdz pat 354 km/h. Ja kājas atrodas uz paneļa, drošības spilvens var izraisīt smagus ievainojumus kājām, gurniem vai pat mugurai.
Nepareiza ķermeņa pozīcija ne tikai palielina risku traumu gadījumā, bet arī samazina drošības jostas efektivitāti. Josta negarantē pilnīgu aizsardzību, ja pasažieris sēž nepareizā pozīcijā, un tas var novest pie nopietniem ievainojumiem.
Tāpat pasažieris, kurš savas kājas tur uz paneļa, nevar pietiekami ātri reaģēt, ja uz ceļa, kas gadās. Tas vēl vairāk palielina negadījuma risku.
Kā sēdēt droši?
Lai nodrošinātu maksimālu drošību braukšanas laikā, ir svarīgi saglabāt pareizu stāju. Eksperti iesaka sēdēt taisni, ar kājām uz grīdas un 25–30 cm attālumā no paneļa, nevis uz paneļa vai sēdekļa malas. Tas ļauj drošības sistēmām darboties pilnībā un samazina nopietnu traumu risku negadījuma laikā.
Tāpat pārliecinieties, ka drošības josta ir pareizi nostiprināta un nekrustojas pār ķermeni nepareizi.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.